ميناء الإسكندرية يتداول 262 ألف طن خلال 48 ساعة

كشف طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، عن أن الميناء شهد نشاطاً في حركة الملاحة وتداول البضائع خلال 48 ساعة الأخيرة .

وأضاف أنه بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 262 ألف طن تقريباً .

كما بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 2919 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج عدد 8529 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وفي ذات السياق بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 54 سفينة خلال 48 ساعة الماضية .

أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ حالياً فقد بلغت 30 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة ؛ ومن المتوقع إستمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.

وشدد طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية، المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، والتنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، 6 مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، و3 مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.