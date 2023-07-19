ميناء الإسكندرية يتداول 254 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا كبيرا

حيث تم دخول وخروج عدد 55 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة ، ويجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 33 سفينه أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 3200 حاوية مكافئة تقريبا في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 45% تقريبا من حجم الحاويات المتداولة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 254 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي – رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.