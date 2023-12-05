ميناء الإسكندرية يتداول 2514 حاوية خلال 24 ساعة

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 30 سفينة فى 24 ساعة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 35 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما تم تداول 2514 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 90 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي – رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام، بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ مصر من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وركاب.