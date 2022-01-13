الإسكندرية

ميناء الإسكندرية يتداول 243 ألف طن خلال الـ 48 ساعة

تداولت هيئة ميناء الاسكندرية خلال 48 ساعة أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد والتي بلغت 2111 حاوية مكافئة
السيد فؤاد 1:10 م, الخميس, 13 يناير 22 1:10 م, الخميس, 13 يناير 22

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شهدت حركه الملاحه وتداول البضائع بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه نشاطا ملحوظا خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية ، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 243 ألف طن تقريبا ،كما بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد والتي بلغت 2111 حاوية مكافئة.

و بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 58 سفينة خلال  الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 35 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

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وقد شدد الربان طارق شاهين  رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

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ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب. 

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بقلم السيد فؤاد

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