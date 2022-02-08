الإسكندرية

ميناء الإسكندرية يتداول 204 آلاف طن بضائع خلال 48 ساعة

حجم الحاويات المتداولة الصادر والوارد 2270 حاوية مكافئة
السيد فؤاد 3:07 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22 3:07 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

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شهدت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الـ48 ساعة الماضية، وخاصة في حجم الحاويات المتداولة الصادر والوارد و 2270 حاوية مكافئة.

كما بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادر منها والوارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 204 آلاف طن تقريبا.

وفي ذات السياق بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 62 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لمينائى الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 35 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

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وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ مصر من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

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ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.

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بقلم السيد فؤاد

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