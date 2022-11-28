ميناء الإسكندرية يتداول 178 ألف طن خلال الـ48 ساعة الأخيرة

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، على الرغم من التقلبات الجوية المتزامنة مع نوة «باقي المكنسة»، حيث جرى تداول 178 ألف طن تقريبا من البضائع الاستراتيجية.

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إنه قد تم دخول وخروج 40 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 31 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

وأضاف «بريقع»، في بيان، اليوم الإثنين، أن حركة تداول البضائع بدورها شهدت نشاطا كبيرا حيث تم تداول 178 ألف طن تقريبا، خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، وفيما يتعلق بالحاويات فقد تم تداول حوالي 3300 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين على رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذلك الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي.