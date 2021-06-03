ميناء الإسكندرية يتداول 177 ألف طن خلال 48 ساعة

انتظمت حركة الملاحة والتداول بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 177 ألف طن.

صرح بذلك الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أن أعداد الحاويات المتداولة بلغت صادر و وارد 1752 حاوية مكافئة.

في السياق ذاته، بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 52 سفينة خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 34 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

واستغلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ما يتوافر لديها من إمكانيات النقل متعدد الوسائط ، حيث تم دخول وخروج 22 ألف آشاحنة تقريبا عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة ، كما تم خروج 4 قطارات مكونين من 100 عربة محملة بالقمح.

و شدد السيد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ الجمهورية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.