الإسكندرية

ميناء الإسكندرية يتداول 177 ألف طن خلال 48 ساعة

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية أنه بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة ٥٢ سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية
السيد فؤاد 2:35 م, الخميس, 3 يونيو 21 2:35 م, الخميس, 3 يونيو 21

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انتظمت حركة الملاحة والتداول بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 177 ألف طن.

 صرح بذلك الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أن أعداد الحاويات المتداولة بلغت صادر و وارد 1752 حاوية مكافئة.

في السياق ذاته، بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 52 سفينة خلال  الثمانية والأربعين ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 34 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

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واستغلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ما يتوافر لديها من إمكانيات النقل متعدد الوسائط ، حيث تم دخول وخروج 22 ألف آشاحنة تقريبا عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة ، كما تم خروج 4 قطارات مكونين من 100 عربة محملة بالقمح.

و شدد السيد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

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يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ الجمهورية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب. 

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بقلم السيد فؤاد

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