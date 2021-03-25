الإسكندرية

ميناء الإسكندرية يتداول 133 ألف طن بضائع خلال الـ 24 ساعة

بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 456 حاوية مكافئة
السيد فؤاد 4:06 م, الخميس, 25 مارس 21 4:06 م, الخميس, 25 مارس 21

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أكد الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن حركة الملاحة بميناء الإسكندرية قد انتظمت خلال الساعات الأخيرة، بعد فتح البوغاز ظهر اليوم.

ولفت إلى أن أعمال الشحن والتفريغ انتظمت خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 133246 طنا.

وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 456 حاوية مكافئة ، كما تم دخول و خروج عدد 1096 شاحنة عبر بوابات ميناءى الإسكندرية والدخيلة وبلغ إجمالي عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن والتفريغ 42 سفينة .

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وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية للمحافظة على نظافة المسطح المائي والأرضى.

يذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ مصر من حيث حجم التجارة ومن خلاله يتم تداول نحو 60٪ من التجارة الخارجية.

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ويسمى «الميناء الغربي» لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.

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بقلم السيد فؤاد

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