الإسكندرية

ميناء الإسكندرية يتداول 105 آلاف طن بضائع خلال 24 ساعة

بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1200 حاوية مكافئة تقريبا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
السيد فؤاد 2:23 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21 2:23 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ؛ إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 105 آلاف طن تقريبا.

صرح بذلك الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أنه قد بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1200 حاوية مكافئة تقريبا، كما تم دخول وخروج عدد 10912 ألف شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة .

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وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 28 سفينة ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ فقد بلغت 33 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وقد شدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

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يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب. 

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بقلم السيد فؤاد

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