الإسكندرية

ميناء الإسكندرية يتداول 100 ألف طن خلال 24 ساعة

بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 20 سفينة
السيد فؤاد 1:14 م, الأحد, 9 مايو 21 1:14 م, الأحد, 9 مايو 21

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أكد الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، انتطام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال شاهين إن إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة بلغ 100 ألف طن تقريبا تضمنت حاويات وغلال وصب سائل، كما تم دخول وخروج عدد 8973 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وفي ذات السياق، فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 20 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ فقد بلغت 36 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

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كما تم خروج قطار مكون من 25 عربة محملة بالغلال ومتجه إلى المنياء، وقد شددت سلطات ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

يذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

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ويسمى «الميناء الغربي» لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة وكما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.

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بقلم السيد فؤاد

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