ميناء الإسكندرية يتأهب لطرح 3 مشروعات على القطاع الخاص

علمت «المال» أن وزارة النقل تُجهز لطرح 3 مشروعات كبرى بميناء الإسكندرية على مستثمرى القطاع الخاص، لتولى أعمال الإدارة والتشغيل، وفقًا لتصريحات مصادر مطلعة.

وتشمل المشروعات المزمع طرحها على الشركات المختلفة، محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، والتى يجرى تنفيذها حاليًّا، وكان من المقرر أن يتم التعاقد فى 23 يوليو الماضى بين وزارة النقل ومجموعة سلاسل الإمداد العربية.

ويصل طول أرصفة المحطة إلى 1150 مترًا وعمق 15 مترًا، وظهير خلفى 300 ألف متر مربع، كما يمكن للرصيف استقبال 4 سفن فى الوقت نفسه بواقع 240 مترا لكل سفينة.

ويستهدف أن يحقق المشروع طاقة استيعابية لميناء الدخيلة بحجم يتراوح من 6 إلى 7 ملايين طن سنويا، بخلاف المتداول حاليا والبالغ 10 ملايين طن.

وتعول هيئة ميناء الإسكندرية على المشروع ليكون انفراجة لأرصفة الحبوب بميناء الدخيلة، خاصة أن هناك انخفاضا فى حجم الأرصفة التى تستقبل السفن.

كما أنه من المقرر أن تطرح وزارة النقل محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة، والذى يتم تنفيذها حاليًّا، بتكلفة إجمالية 1.6 مليار جنيه، وتشمل رصيف بطول 540 مترًا، وبعمق يصل إلى 16 مترًا، وبمساحة تبلغ 188 ألف متر، وسيكون قادرًا على استقبال سفينتين بطول 240 مترًا، ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول وتخزين بضائع الصب غير النظيف بميناء الدخيلة بواقع 2.5- 3 ملايين طن سنويًّا.

وتقوم شركة قاصد خير للمقاولات بتنفيذ الأعمال الإنشائية، بالتوازى مع تولى شركة الكراكات المصرية تنفيذ الأعمال البحرية المتعلقة بالتكريك، ويتضمن المشروع إنشاء رصيف بطول 320 مترًا، وعمق 20 مترًا، وتتجاوز إجمالى المساحات التخزينية أكثر من 100 ألف متر مربع.

كما أنه من المقرر أن يتم طرح محطة الركاب البحرية، وذلك بعد عدم استكمال الشركة الدولية للمقاولات والتوريدات العامة، تعاقدها مع هيئة الميناء، وكان من المقرر أن تقوم الشركة بتجهيز وتشغيل المحطة لفترة 15 عاما.

كان وزير النقل الفريق كامل الوزير، قد دعا الشركات المصرية للدخول فى تشغيل المشروعات بالموانئ المصرية، موضحًا أنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة أن معظم المشغلين للمحطات أجانب. وأوضح أنه يرحب بدخول شركات مصرية، أو بالتحالف لتشغيل محطات جديدة سواء فى نشاط الحاويات أو الصب الجاف النظيف أو الصب السائل، مؤكدا أن الدولة تحملت تكلفة المحطات ويبقى عنصر التشغيل