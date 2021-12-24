ميناء الإسكندرية يبدأ استقبال السفن العملاقة بعد أعمال التكريك

بدأت هيئة ميناء الإسكندرية استقبال السفن العملاقة من سفن الحاويات، وذلك بعد تنفيذ عدد من المشروعات التي تزيد من جاهزيتها لهذا الإجراء.

وفي هذا الصدد، أعلن الربان طارق شاهين – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن الهيئة استقبلت السفينة THALASSA ELPIDA والتي تعد واحدة من كبرى سفن الحاويات في العالم، مشيرا إلى أنه تم اتباع أقصى درجات الاحترافية في قطر وإرشاد السفينة حتى تراكت بالفعل على أحد أرصفة ميناء الدخيلة.

وأضاف أنه تصل الحمولة الكلية للسفينة الليبيرية الجنسية 148667 طن وقادرة على حمل 13800 حاوية مكافئة ويصل طولها إلى 1207 قدم بغاطس 50.5 قدم والتي تباشر حاليا عمليات التفريغ بنجاح.

وانتهت شركة الجرافات الوطنية الاماراتية نؤخرا من توسيع وتعميق القناة الملاحية ودائرة الدوران الخاصة بميناء الإسكندرية، والتى تستهدف الوصول إلى أعماق تصل إلى 19 بحجم أعمال 14 مليون متر مكعب، والتى تصل طولها إلى قرابة 3 كيلو مترات، ويتوقع الانتهاء منها منتصف العام المقبل.

وبدأت تلك الشركة عملها فى السوق المصرية منذ عام 2015، حيث كانت البداية بالمشاركة فى تنفيذ جزأ من مشروع قناة السويس الجديدة، ثم بعدها تم تنفيذ أحد المراحل بميناء السخنة، وتطوير ميناء الأدبية، وميناء برنيس بالبحر الأحمر، كما تقوم بتنفيذ عددا من المشروعات بالسوق المحلية، والتى تتركز فى ميناء الإسكندرية.

كما انتهت أكدت هيئة ميناء الإسكندرية، في ابريل الماضي من أعمال التعميق الخاص بالرصيف 96 بميناء الدخيلة إلى 15.5 متر، بطول رصيف يصل إلى 400 متر.

وأكدت هيئة ميناء الإسكندرية في خطاب موجّه للسوق الملاحية، إن هذا المعدل من الغاطس جاء بعد أعمال الرفع المساحي التي تمّت عن طريق شعبة المساحة البحرية للرصيف. وأشارت، في خطابها للتوكيلات الملاحية العاملة مع خطوط سفن الحاويات المترددة على ميناء الدخيلة، إلى نتائج ما تم من مسحٍ لقاع الرصيف حرصًا على سلامة السفن وممتلكات الهيئة وسلامة الملاحة البحرية بالميناء.

كانت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، قد أعلنت إمكانية استقبال سفن الحاويات الواردة لميناء الإسكندرية بغاطس قدره 14.5 متر، وبطول 400 متر، لأول مرة بميناء الدخيلة.

وأكدت الإسكندرية لتداول الحاويات المشغلة للرصيف أنه يتم تعميق وتكريك الرصيف الذي يصل إلى 750 مترًا، حيث تم الانتهاء من تكريك وتدعيم أول مرة بطول 400 متر عبر شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، بينما يتم تكريك المرحلة الثانية بطول 750 مترًا، والتي تقوم بتفيذها شركة ديمي البلجيكية، ومقرر الانتهاء منها خلال العام المقبل.

يُذكر أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى عبر شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، التابعة لهيئة قناة السويس، والتى تعاقدت على المشروع منذ عدة سنوات، وكان من المقرر تسليم المشروع فى أكتوبر 2016، إلا أنه تأخّر 4 سنوات.

وتسهم الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى شركة الإسكندرية للحاويات بنسبة 55.3%، بينما تسهم هيئة ميناء الإسكندرية بنسبة 39.6%، فيما تصل نسبة التداول الحر بالبورصة المصرية إلى 5%.

ويعد محور محطات الحاويات من أهم تقسيمات ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، إذ تقوم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات «الحكومية» بالعمل على الأرصفة 49، 51، 53، 54 بميناء الإسكندرية، والرصيف 96/ 1، و96/ 2، و97 بميناء الدخيلة.

بينما تعمل شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية «الصينية» على أرصفة 71/ 72/ 73 بميناء الإسكندرية، والرصيف رقم 98 بميناء الدخيلة.