ميناء الإسكندرية يبحث فرص التعاون مع موانئ جنوب إفريقيا

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معتز محمودبحث مسؤلو ميناء الإسكندرية اليوم الأربعاء، فرص التعاون مع موانئ جنوب إفريقيا جاء ذلك خلال وفق بيان عقب استقبال اللواء بحري . مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية هيندريك جاكوباس نائب سفير جنوب أفريقيا. وخلال اللقاء عرض اللواء عطية التطوير الذي حدث م

معتز محمود

بحث مسؤلو ميناء الإسكندرية اليوم الأربعاء، فرص التعاون مع موانئ جنوب إفريقيا

جاء ذلك خلال وفق بيان عقب استقبال اللواء بحري . مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية هيندريك جاكوباس نائب سفير جنوب أفريقيا.

وخلال اللقاء عرض اللواء عطية التطوير الذي حدث مؤخراً في الميناء، والفرص الاستثمارية المتاحةبالميناء

وبحث الجانبان فرص التعاون بين ميناء الإسكندرية وموانئ جنوب إفريقيا ، حضر اللقاء ممثل التمثيل التجاري بسفارة جنوب إفريقيا والمختصين بميناء الإسكندرية

وفي نهاية اللقاء أهدى اللواء عطية درع الميناء للسيد جاكوباس .

