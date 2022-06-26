ميناء الإسكندرية والدخيلة يستقبلان 278 ألف طن من الفحم لصالح شركات الأسمنت

تستقبل ميناء الإسكندرية الاسبوع الجاري 7 شحنات من الفحم سيتم استيرادها من الولايات المتحدة الامريكية وأسبانيا وروسيا، وذلك لصالح شركات الأسمنت التابعة للقطاع الخاص، وذلك بواقع 278 ألف طن.

وتستقبل ميناء الإسكندرية شحنة بنحو 27.6 ألف طن من الفحم لصالح شركة أسمنت العامرية والتي تم استيرادها من قبل الولايات المتحدة الامريكية، بالاضافة الى استقبال ميناء الدخيلة شحنة بواقع 33 ألف طن، وذلك لصالح شركة مصر بني سويف والتي تم استيرادها من الولايات المتحدة أيضا.

كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الفحم بواقع 53.9 ألف طن لصالح شركة العريش للأسمنت والتي تم استيرادها من الولايات المتحدة أيضا، فيما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة لصالح شركة أسمنت سيناء بواقع 31 ألف طن تم استيرادها من قبل الولايات المتحدة الامريكية، كما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الفحم بواقع 23.7 ألف طن لصالح شركة أسمنت العريش والتي تم استيرادها من قبل الولايات المتحدة الامريكية أيضا.

فيما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الفحم بواقع 5 ألآف طن تم استيرادها من السوق الروسي، وذلك لصالح شركة الدولية للفحم، بينما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الفحم الاسباني بواقع 50 ألف طن لصالح شركة أسمنت حلوان، كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الفحم بواقع 54 ألف طن لصالح شركة أسمنت حلوان والتي تم استيرادها من قبل الولايات المتحدة الامريكية.

وأظهرت أرقام جمركية، الأربعاء الماضي ، أن الدول الأوروبية التي تسعى جاهدة لتأمين بدائل للفحم الروسي، استوردت فحمًا أكثر بنسبة 40% من مركز التصدير الرئيسي لجنوب أفريقيا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنة بعام 2021 بأكمله.

وأوضحت الأرقام، وفقًا لتقارير صحفية، أن محطة «ريتشاردز باي» للفحم في جنوب أفريقيا RBCT سلمت 3,240,752 طنًا من الفحم إلى الدول الأوروبية بحلول نهاية مايو من هذا العام، ما يمثل 15% من إجمالي صادرات «RBCT»، وارتفاعًا من 2,321,190، أي ما يمثل 4% في عام 2021.

كما انه اعتبارًا من الأسبوع الثاني من أغسطس المقبل، سيتم حظر واردات الفحم الروسي في الاتحاد الأوروبي، كجزء من عقوبات واسعة النطاق على موسكو.

وتلقت هولندا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والدنمارك وبولندا وألمانيا وأوكرانيا الفحم من «RBCT» حتى الآن هذا العام، والتي بدأ البعض منهم فقط في الاستيراد من «RBCT» بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فلم تتلق هولندا أي فحم من «RBCT» في يناير أو فبراير، لكنها استوردت 1.27 مليون طن من الفحم من المحطة في مارس وأبريل ومايو، مع زيادة الأحجام كل شهر، ما جعلها رابع أكبر مستورد للفحم من «RBCT»، وهو ما يمثل 5.76% من إجمالي الأحجام.

كما قفزت واردات فرنسا من فحم RBCT ما يقرب من سبعة أضعاف، من 68,005 طنًا فقط على مدار العام الماضي بأكمله إلى 464,432 طنًا حتى الآن هذا العام.

بينما تلقت اليابان التي قالت أيضًا إنها ستحظر واردات الفحم الروسية، 388,249 طنًا من الفحم من RBCT منذ يناير المنقضي، أي ما يقرب من ضعف الحمولة التي اشترتها العام الماضي.

وشهدت الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، عودة إسبانيا وبولندا وألمانيا لتوريد الفحم من RBCT، بعدما اختفت وارداتهم العام الماضي، فقد استوردت إسبانيا 355,250 طنا.

كما استوردت بولندا 181,515 طنًا، وألمانيا 157,383 طنًا.

وأظهرت الأرقام أن الصين -ثالث أكبر مستورد للفحم من «RBCT» في عام 2021 بقيمة 6.09 مليون طن- لم تستورد أي فحم من المحطة هذا العام، مما يعكس زيادة واردات الصين من الفحم الروسي.

وقامت محطة «RBCT» بتصدير 22,057,587 طنًا من الفحم في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وبهذا المعدل، ستشهد «RBCT» مرة أخرى انخفاضًا في الصادرات السنوية بعد أن كانت حمولاتها لعام 2021 هي الأدنى منذ عام 1996.