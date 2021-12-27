الإسكندرية

ميناء الإسكندرية: نشاط ملحوظ في حركة الملاحة وتداول البضائع

بعد التحسن التدريجي في الأحوال الجوية
السيد فؤاد 5:40 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21 5:40 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم، نشاطًا ملحوظًا خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، مع التحسن التدريجي للأحوال الجوية.

وأضاف بيان صادر اليوم، أنه بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 22773 طنًا، بينما بلغ أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 3531 حاوية مكافئة.

اقرأ أيضا  مجلس خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية يناقش أنشطة وتقارير الكليات

وأشار إلى أنه بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بميناءي الإسكندرية والدخيلة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، 45 سفينة بينما بلغ عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ 32 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.

اقرأ أيضا  ميناء الإسكندرية يستقبل 400 سيارة إسعاف ألمانية الصنع لصالح قرى الريف المصري

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب. 

اقرأ أيضا  تفاصيل طرح 45 معدية تابعة لهيئة النقل النهري في نطاق 8 محافظات
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

قطاع النقل البحري: إصدار وتجديد تراخيص شركات التوكيلات الملاحية «أون لاين»

السيد فؤاد 11:28 م, الأحد, 26 ديسمبر 21

تفاصيل طرح 45 معدية تابعة لهيئة النقل النهري في نطاق 8 محافظات

السيد فؤاد 9:44 م, الأحد, 26 ديسمبر 21

«شعبة الألبان بالإسكندرية» : التغيرات المناخية ودرجات الحرارة أثرا على توقيت موسم إنتاج الحليب

معتز محمود 3:48 م, الأحد, 26 ديسمبر 21

دمياط والإسكندرية لتداول الحاويات تعتزم توريد 19 جرار موانئ جديدة وأوناش ساحة

السيد فؤاد 8:32 م, السبت, 25 ديسمبر 21

مجلس خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية يناقش أنشطة وتقارير الكليات

مها يونس 4:10 م, السبت, 25 ديسمبر 21

جامعة الإسكندرية تستعد لتنظيم الملتقى البيئي العاشر ربيع 2022

مها يونس 3:52 م, السبت, 25 ديسمبر 21