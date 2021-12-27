ميناء الإسكندرية: نشاط ملحوظ في حركة الملاحة وتداول البضائع

بعد التحسن التدريجي في الأحوال الجوية

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم، نشاطًا ملحوظًا خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، مع التحسن التدريجي للأحوال الجوية.

وأضاف بيان صادر اليوم، أنه بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 22773 طنًا، بينما بلغ أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 3531 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أنه بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بميناءي الإسكندرية والدخيلة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، 45 سفينة بينما بلغ عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ 32 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.