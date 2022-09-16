ميناء الإسكندرية: لا صحة بشأن الإعلان عن الحاجة لشغل عدد من الوظائف

أكدت هيئة ميناء الإسكندرية، أنه لا صحة لما تم نشره و تداوله على بعض المواقع الإلكترونية من قيام الهيئة العامه لميناء الإسكندرية بالإعلان مؤخرًا عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.

وأوضح أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة الميناء، أن المصدر الرئيسي الذي يجب الاستناد إليه في مثل تلك الاعلانات هو الموقع الرسمي الالكتروني للهيئة، والذي يتم النشر عليه في حاله قيام الهيئه بنشر ايه اعلانات تخص الوظائف ولا يجب الالتفات الي ما يخالف ذلك.

وخلال أغسطس الماضي أعلنت هيئة ميناء دمياط عن حاجتها لتعيين 4 مرشدين ذات المستوى الأول بالميناء، على أن تكون وظائف دائمة بالميناء خلال الفترة المقبلة.

وأكدت هيئة الميناء أن شروط شغل الوظيفة تشمل الحصول على شهادة ربان أعالي بحار ومزاولة أعمال الملاحة على السفن بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عامين أو قضاء مدة بينية قدرها 4 سنوات على الأقل في ظيفة مرشد ثان، والعمل على السفن حتى حمولة كلية قدرها 40 ألف طن.

كما اشترطت هيئة الميناء اجتياز الاختبار المقرر لهذه الوظيفة أمام لجنة امتحان المرشدين بالهيئة، واختبار الدورات التدريبية التي تتيحها الهيئة في مجال الارشاد والملاحة، وقدرة على قيادة السفن وفقا للحمولات المخصصة لهذه الوظيفة، وأن يكون لائقا طبيا.