ميناء الإسكندرية: شهادة الفياتا شرط للحصول على ترخيص الصعود إلى السفن

لأول مرة بالرغم من إلغائها منذ عامين من قبل قطاع النقل البحري

قررت هيئة ميناء الإسكندرية إدراج شرط الحصول على شهادة منظمة الفياتا العالمية ضمن إجراءات تجديد تراخيص الدخول والصعود إلى السفن، وذلك ضمن إجراءات تراخيص العام الجديد 2022.

وقال متعاملون مع هيئة ميناء الإسكندرية، إن إصدار تراخيص الصعود للسفن، ودخول الميناء ليست لها علاقة بتراخيص منظمة الفياتا العالمية، والتي تعد أحد المنظمات الخاصة بنشاط مرحلي البضائع.

من جانبه، أشار أيمن الشيخ، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن شرط الحصول على ترخيص من قبل منظمة الفياتا تم إلغاؤه منذ قرابة العامين بقرار من قبل وزارة النقل، وذلك بعد تدخل شعبة خدمات النقل الدولي بالغرف التجارية بالقاهرة.

ومن المعروف أن وزارة النقل قررت في نوفمبر 2019 عدم إلزام الشركات العاملة في الموانئ المصرية بالحصول على عضوية منظمة الفياتا العالمية التى تتخذ من سويسرا مقرًّا لها.

وجاء قرار الإلغاء بعد أن كان ينص القرار رقم 800 لسنة 2016 ” المنظم للأنشطة داخل الموانئ ” على ضرورة حصول شركات النقل الدولى على شهادة تفيد بالعضوية بمنظمة الفياتا العالمية، بالإضافة إلى التسجيل فى الضريبة على القيمة المضافة، وتقديم منشور إجراءات من مصلحة الجمارك.

وكان قد أشار اللواء أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحري وقتها، فى خطاب موجّه لرؤساء هيئات الموانئ، إلى أنه تقرر إلغاء شرط الحصول على عضوية شعبة خدمات النقل الدولى الـ«FIATA» العالمية.

وتضمّن قرار 2019 السماح لشركات النقل الدولى المصرية الأعضاء بكلٍّ من شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بغرفة تجارة القاهرة، وكذلك شعبة الإسكندرية، بالقيد بالموانئ المصرية، وتجديد ترخيص الدخول وتمكينها من مواصلة العمل، دون شرط الحصول على عضوية المنظمة العالمية.

واستطرد أيمن الشيخ أن عُمر شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية يصل إلى نحو 22 عامًا، ويتم دفع قرابة 250 فرنكًا سويسريًّا سنويًّا من كل شركة على سبيل الاشتراك، وعدد الشركات العاملة بالنقل الدولى بالسوق المحلية يزيد على 800 شركة، بما يعني دفع ملايين الدولارات للإشتراط في تلك المنظمة دون فائدة.

وأوضح الشيخ أن إجبار كيانات الشحن الدولى على الاشتراك بمنظمة فياتا رغم أنها منظمة غير حكومية، ليس له أى جدوى، والشركات مُجبرة عليه من قِبل عدد من الجهات.

وتعد منظمة الفياتا العالمية من منظمات النقل الدولي الرئيسة لتيسير التجارة، وهي عبارة عن اتحاد دولي لوسطاء الشحن (فياتا)، كما تعد منظمة غير حكومية، تمثل صناعة الشحن والنقل، إذ يضم نحو 40 ألف من شركات الشحن والخدمات اللوجستية التي توظف نحو 8 – 10 ملايين موظف في 150 بلداً.