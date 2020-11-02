ميناء الإسكندرية تُقر رسوم جديدة لانتظار سيارات المترددين عليها والعاملين بها

تطبق هيئة ميناء الإسكندرية بداية من غدا ” الثلاثاء ” رسوم جديدة على السيارات التابعة للمترددين على الميناء، بالاضافة على سيارات العاملين بها والتي تزيد عن 5 ألآف سيارة .

ونص قرار رئيس هيئة الميناء الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية رقم 2196 لسنة 2020 على أنه يتم تحديد فئات مقابل خدمة انتظار السيارات بالساحات الخاصة بالميناء بالنسبة للعاملين داخل الميناء يكون 5 جنيها يوميا بحد اقصى 8 ساعات فقط .

كما تم النص على أن يكون مقابل المبيت الشهري 20 جنيه شهريا بحد أقصى 8 ساعات يوميا، و60 جنيه شهريا في حالة المبيت الشهري في حالة أن يكون أكثر من 8 ساعات يوميا.

وبالنسبة للجمهور المترددين على الميناء فيكون اليوم بحد أقصى 8 ساعات بواقع 5 جنيه يوميا، أما بالنسبة للمبيت اليومي أكثر من 8 ساعات فتصل الى 20 جنيه يوميا، وبالنسبة للإنتظار الشهري العادي للجمهور بحد أقصى 8 ساعات يوميا فتصل الى 120 جنيه شهريا.

وبالنسبة للمبيت الشهري لصالح التوكيلات الملاحية وشركات الشحن والتفريغ ورجال الأعمال أكثر من 8 ساعات يوميا فيكون بمقابل 400 جنيه شهريا. قرار رئيس هيئة الميناء الربان طارق شاهين

يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية أقرت خلال سبتمبر الماضي لائحة جديدة لرسوم تخزين السيارات بالجراج متعدد الطوابق التابع لها .

ونصت اللائحة على تحديد مقابل استغلال السيارة الملاكى للجراج متعدد الطوابق بقيمة 50 جنيها فى اليوم وحتى 14 يوما، ترتفع إلى 100 جنيه بدءا من اليوم الخامس عشر وحتى اليوم الحادى والعشرين، وتزيد إلى 150 جنيهًا بدءا من اليوم الثانى والعشرين وحتى اليوم الخامس والأربعين على أن تصل إلى 300 جنيه إذا زادت مدة التخزين عن 45 يوما.

فيما نصت على تحصيل 30 جنيها عن السيارة الزيرو يوميا ولمدة أسبوع واحد و35 جنيها خلال الأسبوع الثانى والثالث والرابع، بجانب فرض مقابل حراسة 50 جنيهًا عن الأسبوع الأول.

وشملت اللائحة رسوم مقابل النظافة والفرز والشيالة ورسوم قيد وحصر ومصروفات ومطبوعات تتعلق بإصدار الفواتير تبلغ قيمتها 150 جنيها، بالإضافة إلى مصاريف تشغيلية تصل إلى 10% من مقابل التخزين.

كما نصت اللائحة على تحصيل 75 جنيها فى اليوم الأول لتخزين السيارة الميكروباص بالجراج، تزيد إلى 250 جنيهًا لأكثر من 45 يوما بالإضافة إلى سداد صاحب السيارة أو الوكيل الملاحى مصروفات تشغيلية تتنوع بين مقابل حراسة وتخزين ونظافة وفرز وشياله وقيد وحصر ومطبوعات.

وبالنسبة للسيارات المينى باص نصت اللائحة على تحصيل ميناء الإسكندرية نظير تخزين 150 جنيهًا «مقابل يومي» وحتى 14 يومًا تزيد إلى 300 جنيه بعد مرور 45 يومًا، بجانب تحصيل رسوم خدمات التخزين والحراسة والنظافة والشيالة والمطبوعات.