«ميناء الإسكندرية» تُشدد على التزام التوكيلات بتعليمات لائحة تشغيل السفن

طالبت هيئة ميناء الإسكندرية ، التوكيلات الملاحية بضرورة الالتزام بما جاء في لائحة تشغيل السفن التي أصدرتها الهيئة خلال الشهرين الماضيين.

جاء ذلك في خطاب أصدره اللواء حسام الرويني نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ، الموجه للتوكيلات الملاحية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة عدم التزام التوكيلات الملاحية الخاصة بالسفن بما جاء في اللائحة الخاصة بتشغيل السفن.

ضرورة الإبلاغ عن مغاردة السفينة قبل الموعد بوقت كافٍ

وأوضح أن من البنود التي لم يتم الالتزام بها من قبل التوكيلات الملاحية هو تقديم طلب سفر السفينة التي يتم خدمتها عبر التوكيل الملاحي في نفس ميعاد جاهزية السفينة للسفر، مع العلم بأن التعليمات والقواعد المنظمة للعمل، تؤكد ضرورة قيام التوكيل الملاحي بتقديم طلب سفر السفينة قبل ميعاد السفر بساعتين على الأقل.

وذكر نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن ذلك الإجراء حتى يتسنى لمركز الحركة توفير الوقت المناسب من أجل إبلاغ رئيس وردية المرشدين، لتجهز المرشد المناسب لحمولة السفينة، ولتجهيز القاطرات اللازمة لعمل المناورة، وأيضا عمال الرباط المتواجد على رصيف السفر، لذا لابد أن يتم تقديم طلب سفر السفن بوقت كافي لا يقل عن ساعتين عن ميعاد سفر السفينة.

التشديد على عدم التعامل مع المرشدين مباشرة

وشدد الخطاب على أن بعض التوكيلات الملاحية تتجاهل قواعد تنظيم العمل والتي منها عددم التعامل مع المرشدين تماما، وأن يكون التعامل مع مركز الحركة فقط، وهذا حسب ما نصت عليه لائحة تنظيم العمل بالميناء.

ميناء الإسكندرية أصدرت لائحة تشغيل السفن خلال يناير الماضي

كانت هيئة ميناء الإسكندرية قد أصدرت قواعد جديدة بشأن لائحة حجز الأرصفة والتراكي عليها، والتي نصت على أن الميناء يعمل ليلا ونهارا في جميع الظروف الجومائية وهو مفتوح طوال العام للملاحة، ما عدا الظروف الجوية التي يبلغ فيها سرعة الرياح من 25 عقدة فيما أكثر، أو ارتفاع الموج من 2 م حتى 2.5 متر أو أكثر، فيتم غلق البوغاز الخاص بالميناء.

إخطار الربان بموعد وصول السفينة قبل وصوله للمخطاف بـ48 ساعة

كما نصت القواعد الجديدة على أنه على التوكيل الملاحي تقديم طلب التراكي خلال 48 ساعة على الأقل قبل ميعاد وصول السفينة وبحد أقصى سبعة أيام قبل ذلك التاريخ.

على أن يحتوي الطلب على المنافستو، بيان بالبضائع الخطرة ان وجدت، خريطة الشحن ، بيان بشركات الشحن والتفريغ التي ستقوم بالعمل على السفينة، بيان بمخازن التخزين، وقائمة طاقم السفينة ، وشهادة التسجيل للسفينة، وطلب باسم مدير مركز حركة السفن.

وإقرار وصول به جميع بيانات السفينة، وأخر ميناء قادمة منه ، والإقرارات الأمنية الخاصة بالمدونة الدولية لأمن الموانئ ، وتعهد بخلو السفينة من أسلحة أو ذخائر.

إنهاء إجراءات طلب التفريغ أو الشحن آليا مع الجهات المختصة

وألزمت التعليمات الجديدة بأن يقوم التوكيل الملاحي أو شركة الشحن والتفريغ أو صاحب الشأن بإنهاء إجراءات طلب التفريغ أو الشحن آليا من الجمارك، شركات الشحن والتفريغ، التوكيل الملاحي، هيئة الميناء، الجهات الرقابية.

كما أنه لسلطة الميناء الحق في وضع بعض القواعد المنظمة لعملية التراكي لبعض أنواع السفن طبقا لمقتضيات أو ظروف خاصة بقرارات منظمة من الجهات المختصة، كما يجوز للميناء حق تحديد أرصفة لإستقبال نوعية معينة من السفن طبقا لأعدادها بالمخطاف ومعدلات الشحن والتفريغ.

وبالنسبة للسفينة التي تنتهي عليها عمليات الشحن والتفريغ تلتزم بإخلاء المرسى خلال 3 ساعات من وقت انتهاء العمليات وإلا تحملت مصاريف إضافية، بخلاف إجراءات أخرى يمكن اتخاذها من هيئة الميناء، على أن تكون الرسوم عبارة عن تحصيل رسم الإرشاد المقرر على كل ساعة تأخير طبقا للوائح المنظمة، وتحصيل يمة تكاليف عملية القطر لحمولة السفينة عن كل ساعة تأخير عن المدة المشار اليها ولا يجوز تسفير السفينة قبل تعهد التوكيل الملاحي بسداد تلك المستحقات.

يحق لسلطات الميناء إلغاء الرصيف في هذه الحالة

والسفينة التي تكون غير مستعدة للتراكي وقت إخلاء الرصيف المخصص لها في حدود ساعتين يحق لسلطات الميناء إلغاء الرصيف ودخول سفينة اخرى، ولا يجوز للسفينة التحرك على الرصيف دون إذن مسبق من الميناء ويتم فرض مصاريف إضافية في حالة مخالفة ذلك.

والسفينة التي عليها بضائع ثلاجة ويكون طبيعة عملها ليلا فقط يتم تخصيص رصيف لها يعمل ليلي فقك ويجوز لسلطات الميناء إخلاء الرصيف نهارا دون اعتراض ربان أو توكيل السفينة، كما تعد كل السفن ووكلائها مسئولة عن أي هلاك أو ضرر لمنشأة من منشآت الهيئة، وكذلك مسئولة عن أي مخلفات تخرج منها خلال تنظيف عنابرها، أو أي سوائل منها خرجت على المسطح المائي.

وتشمل تلك الإجراءات التزام التوكيل الملاحي بتقديم طلب التراكي والإبلاغ عن موعد وصول السفينة بمدة لا تقل عن 72 ساعة ثم إعادة التأكيد مرة أخرى قبل وصول السفينة بمدة لا تقل عن 120 ساعة.

كما تلتزم الهيئة بإخطار السفن المتراكية على الأرصفة بالموعد المخطط لمغادرتها وإخلاء الرصيف لتجهيزه لاستقبال السفن المخطط تراكيها، وإخطار التوكيلات الملاحية وشركات الشحن والتفريغ أنه في حالة عدم الالتزام بالمعدلات المعيارية للشحن المقررة للشحن والتفريغ في الموعد المحدد سيتم نقل السفينة إلى منطقة الانتظار الخارجي أو الداخلي مع التعامل معها كسفينة جديدة.