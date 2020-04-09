«ميناء الإسكندرية» توصي بتطبيق النموذج الصيني للاحتراز من «كورونا» على متن السفن

أعدت الموانئ الصينية دليلا يتم من خلاله التعامل مع فيروس كورونا للحد من تداعياته وانتشاره على متن السفن

أوصت هيئة ميناء الإسكندرية بالدليل الصيني للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا على متن السفن، والذي أعدته جمهورية الصين الشعبية، للإلمام بكيفية تخطي تلك المرحلة الراهنة، وقامت المنظمة البحرية الدولية ” IMO ” بإصدار هذا الدليل عبر كتابها الدوري رقم 4221 لتنفيذ ما جاء به من إرشادات.

وتمتلك الصين قرابة 20% من أسطول النقل البحري عالميا، واستطاعت خلال المرحلة الأخيرة عدم توقف سفنها عبر العديد من الإجراءات الاحترازية التي قامت بها وشملها الدليل الصادر عنها.

بدورها قامت هيئة ميناء الإسكندرية بنشر الدليل على شركات الملاحة والنقل البحري العاملة بالميناء أو المترددة عليه، وذلك للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على النقل البحري، والذي تعتمد عليه التجارة العالمية حاليا بنسبة تزيد عن 95% خلال المرحلة الراهنة.

وأشار التقرير إلى أن الغرض من تلك الوثيقة هو تقديم توصيات وإرشادات استنادا إلى الوثائق ذات الصلة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية والمنظمة البحرية العالمية، إلى جانب ما اكتسبته شركات النقل البحري من خبرة في المنع والسيطرة على فيروس كورونا على متن السفن والحماية الشخصية لأفراد الطواقم .

وإلى الدليل الصادر عن المنظمة البحرية العالمية ” IMO” وفقا للموانئ الصينية.