«ميناء الإسكندرية» تنهي الأعمال الإنشائية بمحطة متعددة الأغراض بـ«الدخيلة»

وضعت هيئة ميناء الإسكندرية خطة لإنهاء مشروع الميناء الكبير بنهاية 2025 حسب المخطط له، وذلك عبر عدد من المشروعات بالدخيلة والمكس، وذلك وفقا للواء نيهاد شاهين رئيس هيئة الميناء.

وأضاف «شاهين» أن تلك المشروعات تتمثل فى إنشاء الرصيف رقم 100 بميناء الدخيلة -محطة متعددة الأغراض- والتى من المتوقع أن يتم الانتهاء منها بنهاية العام الحالى بالمرحلة الاولى للمشروع، حيث تقع المحطة على مساحة 1250 مترا بساحة خلفية 84 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تصل المحطة إلى 6 – 7 ملايين طن سنويا.

ومن المقرر أن يقوم بتشغيل المشروع تحالف من شركة هاتشيسون الصينية، وخط msc والذى يعد الخط الأول عالميًا فى نشاط الحاويات.

كما يتم تنفيذ محطة الصب الجاف، بميناء الدخيلة أيضا والتى وصل حجم الإنجاز بها قرابة %40 وبها ظهير يصل الى 300 ألف متر مربع.

وتابع “شاهين” أنه تم طرح استغلال الساحة الخلفية كمشروع مستقل، ويتم منافسة بين الشركات العاملة فى الشحن والتفريغ والقيمة المضافة لأنشطة الصب الجاف بواقع 12 شركة عالمية.

وأكد “شاهين” أنه لن يكون المشروع للتخزين فقط، بل سيكون لأنشطة القيمة المضافة للصب الجاف أيضا.

وتابع رئيس هيئة الميناء أنه من المقرر تنفيذ مشروع الصب غير النظيف والمتوقع أن يكون حجم تداوله من 2.5 – 3 مليون طن بساحة خلفية 1.6 مليون متر مربع وطول الرصيف 560 مترا وعمق 15 مترا.

وأكد رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، أنه جار حاليًا الانتهاء من ضم 600 فدان بعد صدور قرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وجار إنهاء الاجراءات الخاصة بضم تلك المساحة لهيئة الميناء، واستخدامها منطقة لوجستية بالميناء.

وبالنسبة لتنفيذ مشروع ميناء المكس، فقد تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى، والتى تشمل الدراسات الاستشارية والبحرية، والتى انتهت بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص الاجنبية والتى قامت بوضع المخطط العام للمشروع ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع على أرض الواقع بنهاية 2025.

وأضاف أن ميناء المكس سيشمل نحو 3.5 كيلو أرصفة، و7 كيلو ساحة خلفية، موزعة بين مشروعات صب جاف، وحاويات، وبضائع عامة.

وتابع أن بداية المشروع ترتبط بتنفيذ حاجز الأمواج، والذى تم البدء به خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وذلك بطول 6 كيلومترات، والتى تشمل حاجزا غربيا وجنوبيا وشرقيا وشماليا، حيث تم الانتهاء من الحاجز الشمالى بنسبة 60%، إضافة إلى الانتهاء من جزء كبير من الحاجز الغربي.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تعميق الممر الملاحى الخارجى إلى 19 – 20 مترا، كما وصل الممر الداخلى إلى 18 مترا، كما بلغت أعماق محطة تحيا مصر 14.5 – 17.5، وبلغت أعمال التكريك قرابة %95 بواقع 11 مليون متر مكعب كنواتج تكريك.

ولفت “شاهين” إلى أنه جارٍ حاليا تطوير 13 كيلومتر سكة حديد داخل الميناء، بهدف ربط الميناء بما يحوى من محطات حاويات، بما فيها محطة تحيا مصر التى تم افتتاحها مؤخرا، كما تم ربط محطات الصب الجاف بشبكة السكة الحديد والعمل على نقل البضائع من الميناء إلى مختلف المحافظات.

وأشار إلى أنه جارٍ مفاوضات مع هيئة السكة الحديد لتنفيذ محطة بميناء الاسكندرية، للربط بين الميناء ومشروع القطار السريع السخنة – العلمين.

ولفت إلى أن هناك زيادة فى الاعتماد على القطارات بنقل البضائع من الميناء إلى مختلف المحافظات، حيث بلغ حجم القطارات الخارجة يوميًا من 4 – 5 قطارات حبوب غلال وحاويات.

وأوضح أن القطار الواحد يقوم بنقل 1260 طنا، بما يعنى توفير مرور 50 شاحنة على الطرق، بما يوفر الكثير من الاستثمارات التى يتم إنفاقها بصيانة الطرق.