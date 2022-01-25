نقل وملاحة

«ميناء الإسكندرية» تلغى مزايدة استغلال 38 ألف متر لتخزين الحاويات

العروض المقدمة لم ترق إلى مستهدفات الهيئة
السيد فؤاد 9:27 ص, الثلاثاء, 25 يناير 22 9:27 ص, الثلاثاء, 25 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن هيئة ميناء الإسكندرية ألغت منذ أيام مشروع استغلال 38 ألف متر مربع، والمقرر استخدامه فى تخزين البضائع العامة، والأخشاب، والحاويات.

وأضافت المصادر أن العروض التى تقدمت بها الشركات للاستغلال لم ترق إلى مستهدفات هيئة الميناء، فى ظل اعتراض بعض الكيانات التى كانت تنوى المنافسة لكنها تراجعت بسبب بنود فترة حق الانتفاع، والعائد المطلوب سداده شهريًا للهيئة.

اقرأ أيضا  شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتداول 23 سفينة بموانئ بورسعيد

وأوضحت المصادر أن فترة الانتفاع محددة حاليا بسبع سنوات، وهناك اعتراض عليها، والهيئة قررت دراسة زيادتها فى الطرح الجديد، بما يلبى رغبة جميع اللاعبين فى السوق الملاحية.

وتعد الساحات المطروحة امتدادا لميناء الإسكندرية بالمنطقة التجارية للأخشاب، وتتميز بوقوعها بالقرب من الطرق الرئيسية سواء داخل أو خارج الميناء، وقربها من المنافذ والبوابات، مما يؤدى إلى سهولة تداول البضائع والحاويات.

اقرأ أيضا  «ميناء الإسكندرية» تدرس تعديل قرار نسبة الحد المسموح به لسحب البضائع مباشرة منها

وقامت الهيئة بتوصيل البنية التحتية للمشروع، فضلا عن وجود مساحة أمامية تساعد على المناورة للدخول والخروج للشاحنات.

فى سياق متصل، قال اللواء صلاح حلمى رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إنها تعكف حاليًا على دراسة استغلال ساحة بمساحة 33 ألف متر، حصلت عليها بالمنطقة التجارية للأخشاب بميناء الإسكندرية.

وأضاف فى محضر انعقاد الجمعية العمومية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات مؤخرا، أن تكلفة تجهيز الساحة تتراوح بين 24 25- مليون جنيه، ومن ثم لابد من دراسة استغلالها بشكل مستفيض تجنبا لوقوع خسائر فى المستقبل.

اقرأ أيضا  «نقل النواب» توافق على منحة هيئة سكك حديد مصر برنامج تجديد القاطرات

يشار إلى أن «ميناء الإسكندرية» نجحت فى ترسية استغلال 3 ساحات بمساحة إجمالية 42 ألف متر مربع، مقابل 70 جنيها للمتر لمدة 5 سنوات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 25-1-2022

مدحت إسماعيل 12:26 ص, الثلاثاء, 25 يناير 22

تسيير رابع قطارات حاويات البضائع من ميناء السخنة إلى بورسعيد

أماني العزازي 9:28 م, الأثنين, 24 يناير 22

«نقل النواب» توافق على منحة هيئة سكك حديد مصر برنامج تجديد القاطرات

ياسمين فواز 9:00 م, الأثنين, 24 يناير 22

«الأخطاء القانونية» وراء تأجيل نقل البرلمان مناقشة قانون منح التزام بناء وتطوير حاويات «تحيا مصر» بميناء دمياط

ياسمين فواز 6:26 م, الأثنين, 24 يناير 22

تداول 1264 طن بضائع عامة في موانئ البحر الأحمر خلال 24 ساعة

نادية سلام 2:36 م, الأثنين, 24 يناير 22

اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر الدولي

دعاء محمود 1:59 م, الأثنين, 24 يناير 22