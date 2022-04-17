نقل وملاحة

«ميناء الإسكندرية» تلغى مزايدة استغلال منطقة نجع الألومنيوم اللوجستية

جارٍ إعادة النظر فى بعض البنود الخاصة بالمنطقتين
السيد فؤاد 10:26 ص, الأحد, 17 أبريل 22 10:26 ص, الأحد, 17 أبريل 22

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علمت «المال» أن هيئة ميناء الإسكندرية، ألغت مشروع استغلال منطقة نجع الألومنيوم، على مساحة تصل إلى 31.9 ألف متر مربع.

وأشارت مصادر إلى أن إلغاء المزايدة جاء نتيجة تدنى الأسعار بشكل كبير، مقارنة بالتسعير المحدد من جانب الهيئة رغم كثافة المتنافسين من الشركات والأشخاص الاعتبارية على اقتناص المشروع.

وتعد هذه المزايدة الثانية التى تم إلغاؤها خلال العام الحالي، إذ تم إلغاء مزايدة المنطقة اللوجستية بنجع اسو على مساحة 20.3 ألف متر مربع ديسمبر الماضى، لعدم وصول أسعار مقابل الانتفاع بالمتر إلى القيمة المالية المحددة من الهيئة.

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وأوضحت المصادر، أنه جارٍ إعادة النظر فى بعض البنود الخاصة بالمنطقتين، إذ كان قد تم طرح مشروع نجع إسو بفترة حق انتفاع وصلت إلى 3 سنوات فقط، بينما تم طرحت نجع الألومنيوم لمدة حق انتفاع تصل الى 10 سنوات.

ومن المعروف أن هيئة ميناء الإسكندرية تكلفت من ميزانيتها مليار جنيه، لتعويض 554 أسرة فى منطقة نجع «اسو» و«الألمونيوم»، ونقلهم إلى منطقة بشاير الخير 3.

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ويقع المشروعان خارج الدائرة الجمركية، وتتميز بقربها من الطريق الرئيسى سواء داخل أو خارج الميناء، فضلًا عن أنها تقع على ترعة النوبارية بالقرب من الطريق الدولى الساحلى.

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بقلم السيد فؤاد

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