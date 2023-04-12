ميناء الإسكندرية تلزم التوكيلات بإخطار مسبق بموعد وصول السفن السياحية

قررت هيئة ميناء الإسكندرية، ضرورة التزام التوكيلات الملاحية، العاملة في نشاط السفن السياحية، باخطار الهيئة قبل وصول السفينة السياحية بأسبوعين.

وأشارت الهيئة في منشور ملاحي لها، اطلعت عليه ” المال ” أن هذه التعليمات تأتي بهدف إتخاذ الاجراءات الخاصة بتجهيز محطة الركاب السياحية، والظهور بالمظهر اللائق أمام السائحين.

وأوضحت هيئة الميناء أن تنفيذ تلك الاجراءات تأتي بهدف حرض الهيئة على تنشيط حركة السائحين القادمين الى ميناء الإسكندرية لجذب خطوط جديدة للتردد على الميناء.

واشار مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية، أنه تم البدء في تطبيق قرار وزير النقل ” اليوم ” الثلاثاء ، بخصوص السفن السياحية، والذي يقضي بتحصيل ومحاسبة السفن السياحية الأجنبية، التي تتردد على الموانئ المصرية، بالدولار الأمريكي، وفقا لفئات الرسوم ومقابل الخدمات الواردة بالقرار الحكومي 488 لسنة 2015.

وأوضح وزير النقل في نص القرار، في المادة الثانية للقرار بمنح السفن السياحية الأجنبية تخفيضا يصل إلى ٥٠٪ من مقابل الانتفاع باستخدام القاطرات ووحدات الرباط لأغراض الإرشاد، و100% مقابل التعويض المستحق لهيئة الميناء المختص التابع لها المرشد والوارد بالمادة (۲) من القرار الوزارى رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٥.

ويتم منحها تحفيضا يصل إلى 50% من مقابل الوكالة الملاحية و٥٠% من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

كما تعفى السفن السياحية الأجنبية من أداء مقابل النوباتجية للقيام بالإجراءات بعد مواعيد العمل وأيام العطلات الرسمية ويؤذن لمرشد الميناء بالتنسيق مع الجهات المختصة بالسفر المصاحبة سفينة السياحة الأجنبية من أحد الموانئ الأجنبية لأسباب تتصل بالأمان الملاحي للسفينة التي تتردد على الموانئ المصرية على أن تتحمل السفينة جميع نفقات السفر والإقامة الفعلية للمرشد، حسبما أكدت المادتي الثالثة والرابعة.

ونص القرار في مادته الخامسة بأن لا تحصل أية رسوم أو مقابلات تحت أي مسمى لا تقابلها خدمات حقيقة وفعلية تؤدى للعميل .

ونصت المادة السادسة على أنه يجوز بناءً على طلب الوكيل الملاحي السياحي وعلى نفقته الخاصة طلب الآتي : إنهاء إجراءات الاستقبال / المغادرة) ، وللجهات الرسمية تشكيل لجنة أو فريق عمل مشترك يمثل فيها مندوبيها حسب حاجة العمل تختص بإنهاء إجراءات استقبال ومغادرة السفن السياحية الأجنبية طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الجهات ، ويكون المنسق لهذه اللجنة هيئة الميناء المختص . حراسة مرافقة لزيارة مو أو جزر أو محميات طبيعية.

كما تلتزم هيئة الميناء المختص وجميع مقدمي الخدمات والتوريدات للسفن السياحية الأجنبية – كل فيما يخصه – بالإعلان عن بيانات الخدمة وخصائصها والسعر الشامل للحصول عليها ، ويخطر قطاع النقل البحرى سنويًا بلائحة أسعار الخدمات والتوريدات وأى تعديلات تطرأ عليها للنشر على الموقع الإليكتروني الرسمي للقطاع ، حسبما أوضحت المادة السابعة.