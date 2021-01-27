«ميناء الإسكندرية» تقر زيادة فى مقابل الانتفاع بخدماتها

علمت «المال» أن هيئة ميناء الإسكندرية أقرت زيادة بنسبة %7 فى مقابل الانتفاع بالخدمات التى يسددها المتعاملون معها بالجنيه، و%3 فى التعريفة التى تُسدد بالدولار، بموجب أحكام القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016، الخاص بتنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابلات الانتفاع بها.

وأشارت هيئة ميناء الإسكندرية فى خطاب رسمى صادر للسوق الملاحية، إلى أن ذلك يأتى تنفيذًا للمادة الرابعة من القرار رقم 800، التى تنص على زيادة مقابل الانتفاع بنسبة %7 بالنسبة للفئات المحددة بالجنيه المصري، و%3 لنظيرتها المحددة بالدولار الأمريكي.

من جانبه، أشار أحمد شوقى، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة الملاحة، إلى أن القرار جاء بمثابة المفاجأة للشركات العاملة بالميناء، فى ظل انخفاض حجم الأعمال فى الوقت الحالي.

ولفت اللواء هانى مكي، مدير عام شركة يونى جرين، إلى ضرورة مساندة هيئات الموانئ للشركات العاملة بها خلال الفترة المقبلة، فى ظل تعرض معظمها للخسائر، نتيجة انخفاض كميات البضائع المتداولة، وزيادة أسعار الخدمات الملاحية المؤداة إليها.

وأوضح «مكى» أنه كان من المتوقع وقف تلك الزيادة خلال الفترة الراهنة، تشجيعًا للشركات العاملة بها، فى ظل زيادة الموانئ المنافسة لميناءى الإسكندرية والدخيلة على استقبال البضائع المختلفة.