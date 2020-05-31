«ميناء الإسكندرية» تقر تعليمات جديدة لسفن الحاصلات الزراعية

خاطبت هيئة ميناء الإسكندرية التوكيلات الملاحية للسفن المختلفة للإسراع فى تجهيز الشحنات المصدرة من الحاصلات الزراعية للسفن المتراكية حاليا أو التى ستتراكى، كما قررت تجهيز%70 من رسائل الشحن للحاصلات الزراعية قبل تراكى السفينة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات طبقا للقرارات المنظمة للعمل داخل الميناء.

وأشارت- فى خطابها للتوكيلات الملاحية – إلى أن تلك التعليمات تأتى بعد ملاحظة تراكى السفن بدون القيام بأعمال الشحن لرسائل الحاصلات الزراعية بسبب عدم جاهزية الرسائل، مما يؤدى إلى حدوث تكدس وإعاقة حركة التشغيل بالميناء.

يذكر أن ميناء الإسكندرية حقق خلال الفترة الماضية زيادة كبيرة فى تصدير الحاصلات الزراعية، حسب رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية.

وأضاف أن الميناء يتداول قرابة %65 من حجم التجارة الخارجية لمصر، موضحا أن الحاصلات الزراعية تشهد زيادة غير مسبوقة فى حجم التصدير خاصة خلال الربع الأول من العام الجارى.

ولفت إلى أنها ارتفعت بنسبة %37 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى، مشيرا إلى أنه تم تصدر 205 آلاف و571 طن حاصلات زراعية من خلال 86 سفينة خلال تلك الفترة، بالمقارنة مع 149 ألفا و920 طنا على متن 71 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.