«ميناء الإسكندرية» تقرر تحصيل رسوم من السفن المخالفة لقواعد إشغال منطقة المخطاف الخارجى

طالبت هيئة ميناء الإسكندرية التوكيلات الملاحية، بتسليم تعهد من ربابنة السفن بمنطقة المخطاف الخارجى بعدم مغادرة السفينة، إلا لظروف طارئة أو إخطار مسبق قبل المغادرة على أن يتم إخطار برج الحركة بهذا الشأن.

وأكدت الهيئة فى منشور للسوق الملاحية – اطلعت عليه «المال» – أنه فى حالة عدم الالتزام سيتم تطبيق القرار رقم 2699 على التوكيل الملاحى والمتضمن تحصيل مقابل إشغال المسطح المائى بمنطقة المخطاف الخارجي.

وأكدت أن القرار رقم 2699 ينص على أن يتم إعفاء سفن البضائع العامة من أداء مقابل إشغال المسطح المائى بمنطقة المخطاف الخارجى عن الفترة من تاريخ وصولها وحتى نهاية اليوم الرابع، على أن يحصل مقابل قدره 0.7 دولار / للمتر طولى / يوميا بحد أقصى 150 دولارا للسفينة يوميا وحتى اليوم الخامس عشر أثناء وجود السفينة بالمخطاف الخارجي.

كما ينص القرار على تحصيل مقابل قدره 1.5 دولار بدءا من اليوم السادس عشر وحتى تاريخ مغادرة السفينة لمنطقة المخطاف الخارجي.

فيما يتم إعفاء سفن الحبوب والسلع الإستراتيجية والمواد البترولية من دفع مقابل أشغال المسطح المائى بمنطقة المخطاف الخارجى عن الفترة من تاريخ وصولها بمنطقة المخطاف الخارجى وحتى نهاية اليوم الثامن، وتحصيل 0.7 دولار للمتر الطولى يوميا بحد أقصى 150 دولارا للسفينة يوميا بدءا من اليوم التاسع وحتى نهاية اليوم التاسع عشر، أثناء وجود السفينة بمنطقة المخطاف الخارجي، على أن يحصل مقابل مقداره 1.5 دولار للمتر الطولى يوميا بدءا من اليوم العشرين وحتى تاريخ مغادرة السفينة بمنطقة المخطاف الخارجي.

أما بالنسبة لسفن انتظار العمليات فيتم تحصيل 5 دولارات للمتر الطولى يوميا منذ وصولها إلى منطقة المخطاف وحتى اليوم الثالث، كما يتم تحصيل 10 دولارات للمتر الطولى يوميا اعتبارا من اليوم الرابع وحتى مغادرة السفينة بمنطقة المخطاف الخارجى.

المال ـ خاص