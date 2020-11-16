«ميناء الإسكندرية» تقرر التخلص من أكبر كمية معدات غير عاملة في تاريخها

قررت هيئة ميناء الإسكندرية التخلص من كمية كبيرة من المعدات الضخمة الغير مستغلة، والتي لم يعد يتم تشغيلها في الخدمات المقدمة من قبل الهيئة.

وتنوعت تلك المعدات من قاطرات وكاشطات زيوت ووحدات إرشاد بإجمالي وزن يصل إلى قرابة 6 آلاف طن، ومن المعدات التي تقرر بيعها بالمزاد العلني خلال ديسمبر المقبل القاطرة أكتوبر بوزن 220 طن، والقاطرة العبور بوزن 248 طن، والقاطرة يوسف الصيرفي بوزن 2000 طن، علاوة على القاطرة أحمس بوزن 2000 طن والقاطرة ميناء بوزن 200 طن.

كما تقرر التخلص من البرطوم رقم 1 بطول 24 متر وبوزن 40 طن، ووحدة مسطح مائي (طير البحر ) بوزن 45 طن، ووحدة ارشاد 1 و 8 بوزن 25 طن لكل منها، بالإضافة إلى وحدة خدمة 4 بوزن 25 طن أيضا، وكذا وحدة الخدمة 10 والوحدة رقم 11 بنفس الوزن.

وشملت المزايدة التي تم إبلاغها للشركات المتخصصة، كاشط الزيوت بوزن 40 طن، وبرطوم بطول 24 متر بوزن 40 طن، والرافعة يونس بوزن 2000 طن، وكذا وحدة تطهير 3 بوزن 66 طن، والرافعة جبار بوزن 2000 طن وكباش 2 بوزن 571 طن.

ووفقا لشروط المزايدة، فيتم التزايد على الوحدات المعروضة للبيع بنظام التزايد ووفقا لأعلى سعر، على أن يتم خروج الوحدة من الدائرة الجمركية للميناء بعد يوم المزايدة بـ 30 يوم ، كما تقوم الشركة الفائزة بأي وحدة بإستخراج كافة التراخيص اللازمة لخروجها من الميناء دون أي أعباء على هيئة الميناء.

من ناحية أخرى أشار مصدر مسئول بميناء الإسكندرية، أن طرح هذا العدد الضخم من الوحدات الغير مستغلة، يأتي في إطار خطة الهيئة في عمليات الاحلال والتجديد، خاصة وان معظم تلك المعدات تم توريدها منذ السبعينات وحتى التسعينات، ولم يكن يتم استخدامها، فضلا عن أنها كانت تستحوذ على مواقع عديدة لا يتم الإستفادة منها.

وأشار الى أن الهيئة قامت بشراء العديد من الوحدات الجديدة التي تم اعتمادها من قبل وزارة النقل مؤخرا، وتمثلت تلك المعدات من القاطرات، وشراء عدد من لنشات الإرشاد والفيبر ومكافحة الملوثات، وصيانة عدد من الوحدات بقيمة تتجاوز 515 مليون جنيه.

وتشمل خطة الهيئة توريد 4 قاطرات جديدة هي القاطرتان ” إسكندرية 8 ” و “إسكندرية 9 ” ، وذلك بقوة شد 50 طن بتكلفة 153.4 مليون جنيه، والقاطرتان دخيلة 8 ، و دخيلة 9 بقوة شد 40 طنا بتكلفة 137.3 مليون جنيه، إضافة إلى توريد 2 لنش مكافحة ملوثات صلبة بتكلفة تقدر بـ 60 مليون جنيه، و3 لنشات إرشاد بتكلفة 90 مليون جنيه، ولنش مطاطي فيبر جلاس سريع بتكلفة 70 مليون جنيه، بجانب عمل عمرة لعدد 5 وحدات بحرية بتكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين جنيه.