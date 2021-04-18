«ميناء الإسكندرية» تعيد طرح 5 ساحات فى مزايدة علنية

تم طرح تلك الاراضى خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها لم تجد إقبالا من شركات الملاحة والتخزين والشحن والتفريغ.

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية رسميا عن إعادة طرح حق استغلال خمس ساحات بالمنطقة الخامسة بميناء الاسكندرية فى مزايدة علنية عامة لمدة استغلال خمس سنوات لتخزين (الحاويات والبضائع العامة).

وقال مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية، إنه تم طرح تلك الاراضى خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها لم تجد إقبالا من شركات الملاحة والتخزين والشحن والتفريغ.

كانت «المال» كشفت مؤخرا عن إتجاه ميناء الإسكندرية لإعادة طرح 5 قطع بمنطقة التجارية للأخشاب، بعد أن عزفت عنها الشركات بالرغم من ترسية 3 قطع بواقع 40 ألف متر مربع و70 جنيها للمتر شهريا.

ولفت مصدر هيئة ميناء الإسكندرية إلى أنه تم منح مزايا فى طرح تلك القطع الجديدة، على أن يتم منح ترخيص مزاولة نشاط التخزين والمستودعات ، فى حالة ترسية تلك الأرض على أى شركة.

وتوزعت تلك الاراضى التى تم طرحها بين ساحة بواقع بواقع 31 ألف متر مربع ، وأخرى بواقع 29.5 ألف متر مربع والتى تعد متخصصة فى نشاط الحاويات، وبتأمين للمزاد يصل إلى 2.5 مليون جنيه.

بينما توزعت الأراضى المخصصة لتخزين البضائع العامة بين مساحة بواقع 2891 متر مربع، وساحة بواقع 5016 متر مربع، بينما وصلت القطعة الثالثة إلى 7680 متر مربع ، وبتأمين لدخول المزاد يصل إلى 700 ألف جنيه.

وحددت هيئة الميناء جلسة المزايدة نهاية الشهر الجارى «ابريل»، ليتم تنفيذ المزايدة وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

يذكر أن 3 شركات عاملة فى نشاط الملاحة فازت الشهر الماضى بحوالى 40 ألف متر مربع طرحتها هيئة ميناء الإسكندرية فى فبراير الماضى.

وفازت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة بقطعة أرض فى نشاط الحاويات بإجمالى 33 ألف متر بسعر يصل إلى قرابة 70 جنيها للمتر شهريا، وذلك لمدة 5 سنوات.

كما فازت شركة ناسكو تاورز بقطعة أرض فى البضائع العامة على مساحة 7.6 آلاف متر مربع ، ونجحت شركة الهندسية للحاويات فى الحصول على قطعة أرض ضمن أراضى تداول وتخزين البضائع العامة، وتصل مساحتها إلى 3.5 ألف متر مربع ، بأسعار تقترب من 70 جنيها أيضا للمتر شهريا.

يذكر أن أرض التجارية للأخشاب تم ضمها منذ 5 سنوات لهيئة ميناء الإسكندرية، وأصدرت وزارة المالية قرارًا مؤخرًا باعتبارها ضمن الدائرة الجمركية لهيئة الميناء، علاوة على أنها أسندت تطويرها من حيث البنية التحتية لشركة النيل العامة للطرق، بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه.