ميناء الإسكندرية تعيد طرح بيع القاطرة سينا

تعمل بقوة شد تصل إلى 20 طنا وبسرعة تصل إلى 12 عقدة حيث تم تصنيعها عام 1979

أعادت هيئة ميناء الإسكندرية، طرح القاطرة سينا اليابانية الصنع للبيع والتي تعمل بنسبة 70% حسب بيانات هيئة ميناء الإسكندرية، وذلك للمرة الثانية خلال العام الجاري، حيث تم طرحها في يناير الماضي، ولم تتلقى الهيئة عروض لشراء القاطرة.

وأخطرت هيئة ميناء الإسكندرية، حسب منشور صادر عنها ” اطلعت عليه المال ” أن القاطرة التي أعلنت عنها تعمل بقوة شد تصل إلى 20 طنا وبسرعة تصل إلى 12 عقدة، حيث تم تصنيعها عام 1979 ويصل طولها إلى 27 مترا وعرضها نحو 8.4 متر والغاطس 3.60 متر.

وقال مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجه هيئة الميناء للإعتماد على القاطرات الحديثة والتي من المقرر أن تدخل الخدمة خلال أيام بالميناء، وسيتم استلامها من الترسانات المختلفة.

ووقعت هيئة الميناء مطلع العام الماضي تعاقدا مع الترسانات المصرية تعاقد على توريد 3 قاطرات بحرية بقوة 70 طنًا، والتي لأول مرة تدخل تلك النوعية من القاطرات للموانئ المصرية، وكذلك توريد 2 لنش مكافحة ملوثات صلبة، وتوريد 3 لنشات ارشاد، وتوريد لنش مطاطي فيبر جلاس ” سريع “، إضافة الى إعادة تأهيل القاطرة دخيلة 6، وتوريد 2 قاطرة تراكتورز قوة شد 40 طنا.

وتابع أن الهيئة لديها حاليا 4 قاطرات بحرية بقوة شد من 40 – 60 طن بميناء الإسكندرية، و3 قاطرات بميناء الدخيلة والتي تعمل على مدار 24 ساعة، ومن المتوقع زيادة هذه الأعداد إلى 7 قاطرات بميناء الإسكندرية و5 قاطرات بميناء الدخيلة.

وأضاف المصدر أن العقد يشمل 3 قاطرات بحرية بقوة 70 طنًا، والتي لأول مرة تدخل تلك النوعية من القاطرات للموانئ المصرية، وكذلك توريد 2 لنش مكافحة ملوثات صلبة، وتوريد 3 لنشات ارشاد، وتوريد لنش مطاطي فيبر جلاس ” سريع “، إضافة الى إعادة تأهيل القاطرة دخيلة 6، وتوريد 2 قاطرة تراكتورز قوة شد 40 طنا.

وتابع مسئول ميناء الإسكندرية أن الهيئة تسعى لزيادة عدد المرشدين خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل بنسبة 25% فقط من قوة المرشدين، ويتم تشغيلهم بنظام الورادي، وتمت مخاطبة كل من وزارة المالية وجهاز التنظيم والادارة لزيادة عدد المرشدين بالميناء وبالفعل تم الاعلان مؤخرا عن مسابقة بين المرشدين بالسوق الملاحي، وتقرر تعيين 20 مرشدا للقاطرات والسفن المترددة على مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وأكدت الهيئة أن المهارات الفنية تختص بإرشاد السفن المسموح له بإرشادها والتي يكلف بتوجيهها بالبواغيز والممرات الملاحية، وتأمين السفن ومنع تصادمها أثناء عمليات الإرشاد والتراكي، وإجابة طلب السفينة للإرشاد بمجرد تلقي الإشارة الخاصة بطلب الإرشاد وطبقا للتعليمات الصادرة إليه.

واشترطت هيئة الميناء ألا يزيد سن المتقدم للوظيفة عن 50 عاما، ويكون حاصلات على شهادة ربان أعالي البحار مع مزاولة أعمال الملاحة مدة لا تقل عن عامين.

وحسب مصدر مسئول بهيئة الميناء، فإن تلك الدفعة من المرشدين تأتي بالتزامن مع خطة الهيئة في زيادة عدد القاطرات خلال الفترة المقبلة، كاستجابة لمطالب السوق الملاحية.

وتستقبل ميناء الإسكندرية قرابة 4 ألآف سفينة سنويا، وتقوم بتداول قرابة 65% من حجم تداول التجارة الخارجية المصرية، وذلك عبر ميناءي الإسكندرية والدخيلة .