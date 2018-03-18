ميناء الإسكندرية تعيد إحياء رصيف 100 بالدخيلة

السيد فؤاد:تدرس هيئة ميناء الإسكندرية إحياء محطة الحاويات الثالثة بميناء الدخيلة والمعروفة بالرصيف رقم 100 كبديل لمشروع المحطة متعدد الأغراض، التى كان من المقرر إقامتها ميناء الإسكندرية بأرصفة من 55 إلى 65 بالتعاقد مع شركة شيناهاربر الصينية.صرح بذلك اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية،

السيد فؤاد:

تدرس هيئة ميناء الإسكندرية إحياء محطة الحاويات الثالثة بميناء الدخيلة والمعروفة بالرصيف رقم 100 كبديل لمشروع المحطة متعدد الأغراض، التى كان من المقرر إقامتها ميناء الإسكندرية بأرصفة من 55 إلى 65 بالتعاقد مع شركة شيناهاربر الصينية.

صرح بذلك اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أن تنفيذ الرصيف 100 بميناء الدخيلة أحد الحلول والبدائل لمشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بعد تجميد التفاوض مع شركة شيناهاربر الصينية.

وأضاف عطية لـ»المال» أنه من المتوقع الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع العام الحالى، لافتًا إلى أن الهيئة لديها بديلان لإقامة الرصيف الأول من خلال الشراكة مع جهات معنية أو الطرح على الشركات المهتمة لإقامة المشروع.

وأكد أن الهيئة بصدد دراسة مشروعات الحاويات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للميناء تصل إلى قرابة 2 مليون حاوية، فى حين أن المحقق فعليًّا يصل إلى 1.7 مليون حاوية سنويًّا.

وفى سياق متصل، أشار رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إلى أن هناك زيادة كبيرة فى معدلات أداء الهيئة خلال العام الماضى مقارنة بالطاقة الاستعابية الخاصة بها، لافتًا إلى أن الهيئة حققت معدلات تداول بلغت 54 مليون طن، فى الوقت الذى تبلغ فيه الطاقة الاستعابية للميناء 60 مليون طن.

وأضاف أن هناك بطئًا فى تنفيذ مشروعات الهيئة الجديدة، إلا أن العبرة بالتنفيذ الفعلى للمشروعات وليس مجرد الإعلان والطرح ثم الإلغاء مرة أخرى كما كان يحدث فى السابق.

وأوضح «عطية» أنه لا يوجد متر مربع من أراضى الميناء المخصصة للتخزين غير مشغولة، لافتا إلى أن هناك منافسة شرسة بين الشركات على أى قطعة أرض يتم طرحها بعكس ما هو معروف بالسوق الملاحية بوجود عزوف عن أراضى الميناء.

وتابع أن شركة يونى جرين للشحن والتفريغ تنازلت عن قطعة أرض تزيد مساحتها عن 9 آلاف متر مربع بميناء الدخيلة، وكان التعاقد بالانتفاع بها لمدة 3 سنوات مقابل 100 جنيه إيجار شهريا ولكن الشركة اعتذرت عن استكمال العقد فى نصف المدة، وتعاقدت على كامل المساحة شركة الفتح للشحن والتفريغ مقابل 110 جنيهات للمتر شهريا لمدة عام قابل للتجديد.

أما بالنسبة لقطعة الأرض التى تم إلغاء المزاد عليها فى يناير الماضى، والتى تصل إلى 12 ألف متر بمنطقة المفروزة بميناء الإسكندرية، قال عطية إن الهيئة قامت بتأجيرها لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، رافضًا الإفصاح عن القيمة التى تم إيجارها بها، إلا أنه أكد أنه تم إيجارها بسعر أعلى مما تم طرحها فى المزاد خلال ديسمبر الماضى، والتى تم إلغاؤها بسبب وجود عرض وحيد للمنافسة عليها.

وتوقع «رئيس هيئة ميناء الإسكندرية» الانتهاء من الجراج متعدد الطوابق والخاص بتخزين السيارات بالميناء، الذى تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق قبل نهاية العام الحالى، رغم أن مدة تنفيذه 18 شهرًا.

ومن المقرر أن تصل طاقته 2800 سيارة، وسيكون آخر طابقين منه مفتوحين مع محطة الركاب البحرية لاستخدامها ساحات انتظار لرواد محطة الركاب البحرية والمترددين على المول التجارى، ويقع على مساحة 15 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه، وهو أحد المشروعات التى تقوم بتنفيذها هيئة ميناء الإسكندرية خلال العام الحالى وأهم أولوياتها، ويجرى تمويله ذاتيا من موازنة هيئة الميناء.

وتابع رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات صدق بالموافقة على إنشاء شركة الإسكندرية للوجستيات والاستشارات تتبع ميناء الإسكندرية على أن يكون غرضها تنفيذ المشروعات المختلفة من خلال المشاركة مع شركات عالمية ومحلية علاوة على إمكانية تنفيذ بعض المشروعات دون طرحها فى مزايدات أو مناقصات عامة، وجارٍ حاليًّا تحديد رأس مال الشركة.

وأوضح «عطية» أن أهم المشروعات التى ستقوم هيئة الميناء بتنفيذها من خلال الشركة الجديدة هو مشروع المنطقة اللوجستية المتاخمة للميناء، والتى تقع على ترعة النوبارية على مساحة 400 فدان، والتى حصلت هيئة الميناء على كل الموافقات الخاصة بإنشاء المشروع.

كما أنه من المتوقع أن تقوم الشركة الجديدة بإدارة بعض الأنشطة بالميناء، وهى أول شركة من نوعها بهيئات الموانئ، وتم الاستعانة بالبنك التجارى الدولى فى مرحلة التأسيس، ومن المقرر منحها جزءا من القاطرات التى خرجت من الخدمة لتقوم بتشغيلها فى تأمين السفن والمساعدات الملاحية.

وذكر «عطية» أن الهيئة وقعت مؤخرا اتفاقا مبدئيا مع إحدى الشركات العالمية؛ للبدء فى تكريك الأرصفة القديمة بميناء الإسكندرية، موضحا أن الاتفاق النهائى سيدخل محل التنفيذ خلال النصف الأول من العام الحالى، والذى سيكلف المليارات، حسب وصفه.

ولفت إلى أنه كانت هناك محاولة لدخول القوات البحرية للقيام بهذا الأمر، إلا أنها أبدت انشغالها فى مشروعات أخرى، وكذلك الشركة الهولندية التى قامت بأعمال التكريك خلال المرحلة الأولى.

وأوضح أن الأعمال تهدف إلى تعميق الممرات الداخلية والخارجية للميناء، مؤكدا أن تعميق الغاطس أمام الأرصفة يتركز فى الوصول إلى العمق التصميمى للأرصفة 12 – 13 مترا، وبعضها إلى 14 مترا.