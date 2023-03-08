«ميناء الإسكندرية» تعقد ورشة عمل مع غرفة الملاحة حول تيسير حركة التجارة

عقدت هيئة ميناء الإسكندرية ورشة عمل موسعة اليوم مع قطاع النقل البحري، وغرفة ملاحة الإسكندرية، وذلك تحت عنوان تيسير حركة التجارة المصرية على مجتمع التجارة والأعمال.

في البداية أكد اللواء بحري أ . ح نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية على أن هيئة الميناء تقوم بمشروعات ضخمة خلال الفترة الأخيرة، بالاضافة إلى العمل على تطوير بيئة العمل، وحوكمة الادارات المختلفة، وتطوير العامل البشري.

وأضاف ” شاهين” أنه بالرغم من هذا التطوير، إلا أنه لم يتم الوصول الى المستهدف، وجاري استكمال تلك المشروعات، بالتعاون مع شركاء العمل خاصة من غرفة ملاحة الإسكندرية.

وأوضح ” رئيس هيئة الميناء ” أن هناك تعليمات من قبل الفريق كامل الوزير وزير النقل، بالعمل على تقليل زمن الافراج المستغرق لخروج البضائع من الميناء، وكذا تقليل التكلفة بما يتماشى مع سياسة الموانئ من جذب الخطوط الملاحية العالمية.

بدوره أكد اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، أن ورشة العمل بالتعاون مع غرفة ملاحة الإسكندرية، تأتي بهدف سماع المشكلات والمعوقات التي تواجه المجتمع الملاحي في التعامل مع الموانئ.

وأضاف أن هذه تعد أول ورشة عمل، ومن المقرر أن يتم عقد ورشة عمل مماثلة في ميناء دمياط الأسبوع المقبل، كما أنه من المقرر أن يتم بعدها لقاء مع غرفة ملاحة البحر الأحمر.

وأوضح رئيس قطاع النقل البحري، أن أي تطوير في بيئة العمل بالموانئ يعود على الجميع سواء هيئات الموانئ أو الشركات العاملة بالميناء، وهو ما يأتي عبر التناغم بين كافة الأطراف.

وأكد على أن يتم العمل حاليا على 3 محاور رئيسية من قبل وزارة النقل أهمها جذب تجارة الترانزيت، وذلك عبر التعاون مع وزارة المالية والجمارك.

كما يتركز في المحور الثاني في تحسين بيئة العمل عبر الحوار المباشر بين هيئات الموانئ وغرف الملاحة، بتواجد من قطاع النقل البحري.

أما المحور الثاني فيتركز في العمل على جذب الخطوط الملاحية العالمية، بالتزامن مع زيادة طاقة الموانئ عبر محطات جديدة في كل من ميناء الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، والسخنة، وسفاجا.

كما يتم التعاون مع مصلحة الجمارك، وشركة MTS للعمل على حل أي مشكلات تواجه المجتمع الملاحي بالموانئ المصرية، بالاضافة إلى تسريع زمن الافراج الجمركي.

وتوقع أنه فور هذه اللقاءات بين هيئات الموانئ وغرفة الملاحة صدور قرارات تعمل على زيادة تسيير الأعمال وتسهيلها، لتكون قرارات قابلة للتطبيق.