ميناء الإسكندرية تطلب عددا من الوظائف القيادية في 8 إدارات

أعلنت هيئة ميناء الاسكندرية عن حاجتها الى تعيين عددا من الوظائف القيادية، وذلك تماشيا مع المشروعات الجديدة التي تقوم بها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، ومن المقرر دخولها الخدمة قريبا.

وحسب مصادر مطلعة بهيئة الميناء، فان الهيئة طلبت تعيين عددا من مديري الادارات والتي تصل الى 8 إدارات مختلفة.

وحسب المصادر، فان الوظائف المطلوبة تشمل مدير ادارة القزقات والحوض الجاف، والمسئولة عن اصلاح بعض الوحدات البحرية، وذلك بشرط أن يكون حاصلا على مؤهل هندسي عال تخصص هندسة بحرية أو ميكانيكا.

كما طلبت هيئة ميناء الاسكندرية شغل وظيفة مدير ادارة الهندسة البحرية، بشرط أن يكون حاصلا على مؤهل هندسة عال تخصص هندسة بحرية أو ميكانيكا القوى، وكذلك مدير ادارة الهندسة الميكانيكية بشرط الحصول على مؤهل هندسي عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.

كما شملت الوظائف التي طلبتها الهيئة مدير ادارة الصيانة والاشغال المدنية بشرط الحصول على مؤهل هندسي عال مدني أو عمارة، بالاضافة الى وظيفة مدير ادارة المشروعات المدنية بمؤهل عال يتلائم مع طبيعة العمل.

كما طلبت الهيئة وظيفة مدير ادارة المراقبة الالكترونية، ومدير ادارة الارشاد والقطر والرباط، بشرط الحصول على مؤهل دراسي بحري عال أو شهادة ربان أعالي البحار، بالاضافة الى مدير ادارة الاستقبال بالمحطة البحرية، بشرط الحصول على مؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.

واشترطت الهيئة فيمن يتقدم لتلك الوظائف أن يكون قد قضى مدة زمنية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الاول (ب) أو قضاء مدة كلية مقدارها ستة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

وتقوم هيئة ميناء الاسكندرية بتنفيذ العديد من المشروعات تستهدف أن تصل حركة التداول إلى 400 مليون طن بدلاً من 170 مليون طن وتعظيم تجارة الترانزيت، بالإضافة إلى العمل على جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات من خلال التطوير الشامل للموانئ المصرية ومشروعات تطبيق نظام الشباك الواحد والإفراج.

كما تستهدف الهيئة عبر تلك المشروعات تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، وذلك بإنشاء محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، حيث إنّه بعد التطوير الذي شهده الميناء ستزداد أهميته الاستراتيجية، خاصة مع وجود حاجز الأمواج خارج الميناء، علاوة على بناء ميناء المكس الذي سيربط بين ميناء الإسكندرية القديم، وميناء الدخيلة، والذي سيصبح فيما بعد ميناء الإسكندرية الكبير.

كما يتم تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى تعمل عليهم الدولة، حالياً في ميناء الدخيلة، أولها مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100، ثم مشروع إنشاء محور السخنة- الدخيلة اللوجيستي، وأخيراً مشروع إنشاء محطة الصب الجاف، والتي حددت تفاصيلها وزارة النقل في تقرير لها .

ومن أهم تلك المشروعات مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100، وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف هاتشيسون- COSCO – CMA- MSC ، وذلك برصيف بطول 1680 مترا وعمق 18 مترا، وعلى مساحة تقترب من 1.3 مليون متر مربع تقريباً، وبطاقة تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنوياً.

كما يتم أنشاء مشروع إنشاء محطة الصب الجاف برصيف بطول 1150 مترا وعمق 15 مترا، ويوجد ظهير خلفي للمحطة 300 ألف متر مربع، ورصيف المحطة قادر على استقبال 4 سفن بطول 240 مترا، ومن المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6-7 ملايين طن إضافة / السنة.