«ميناء الإسكندرية» تطرح 3 وحدات بحرية مهملة للبيع

ضمن خطة هيئة ميناء الإسكندرية في التخلص من المعدات غير العاملة بها ومستغنى عنها

قررت هيئة ميناء الإسكندرية بيع عددٍ من الوحدات البحرية المستغنى عنها بطريق المزايدة العلنية وإخراجها خارج الدائرة الجمركية، وذلك بالبيع للشركات والتجار المتخصصين وذوي الخبرة والذين تنطبق عليهم الشروط.

وتتركز تلك الوحدات في القاطرة أو العباس المرسي، والتي كانت تعمل بقوة شد 35 طنًّا ويصل طولها إلى 40.5 متر، وبعرض يصل إلى 9 أمتار، وبغاطس يصل إلى 3.8 متر، وتم بناؤها عام 1975، وعملت في الخدمة قرابة 43 عامًا، فيما يصل وزنها إلى قرابة 378 طنًّا من الحديد.

كما تضمنت الوحدات المعروضة للبيع إرشاد 1 بطول قدره 15 مترًا، وعرض 4 أمتار، وغاطس 1.3، والتي تم بناؤها في إنجلترا منذ 1976 بوزن قدره 25 طنًّا، ونوع البدن الألمونيوم والفيبر جلاس.

وتضمنت مزايدة البيع أيضًا الوحدة مساحة بطول 15 مترًا، وعرض 4 أمتار، وبغاطس قدره 1.3 متر، والتي تم إنشاؤها عام 1976 بإنجلترا أيضًا بوزن قدره 25 طنًّا.

واشترطت هيئة الميناء على من يرسو عليه المزاد تسلم اللوط محل المزايدة وإخراجه من خارج الدائرة الجمركية خلال شهر؛ تبدأ من التاريخ الذي تحدده الهيئة لبدء التسلم والذي يتم إخطار الراسي عليه المزاد، به.

ويجوز للهيئة منح مهلة إضافية للراسي عليه المزاد، مع توقيع غرامات التأخير الواردة بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها العامة والمادة 98 من اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى جواز تحميل الراسي عليه المزاد مصروفات بواقع 1% يوميًّا من قيمة العقد، وبحد أقصى سبعة أيام، وفي حال عدم تسلمه يفسخ العقد دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية.

كانت هيئة ميناء الإسكندرية قد قررت، في نوفمبر الماضي، التخلص من كمية كبيرة من المُعدات الضخمة غير المستغلة، والتي لم يعد يتم تشغيلها في الخدمات المقدَّمة من قِبل الهيئة.

وتنوعت تلك المعدات بين قاطرات وكاشطات زيوت ووحدات إرشاد بإجمالي وزن يصل إلى قرابة 6 آلاف طن، ومن المعدات التي تقرر بيعها بالمزاد العلني خلال ديسمبر المقبل القاطرة أكتوبر بوزن 220 طنًّا، والقاطرة العبور بوزن 248 طنًّا، والقاطرة يوسف الصيرفي بوزن 2000 طن، علاوة على القاطرة أحمس بوزن 2000 طن، والقاطرة ميناء بوزن 200 طن.

كما تقرر التخلص من البرطوم رقم 1 بطول 24 متر وبوزن 40 طنًّا، ووحدة مسطح مائي (طير البحر) بوزن 45 طنًّا، ووحدة إرشاد 1 و8 بوزن 25 طنًّا لكل منها، بالإضافة إلى وحدة خدمة 4 بوزن 25 طنًّا أيضًا، وكذا وحدة الخدمة 10، والوحدة رقم 11 بنفس الوزن.

وشملت المزايدة التي تم إبلاغها للشركات المتخصصة، كاشط الزيوت بوزن 40 طنًّا، وبرطومًا بطول 24 مترًا بوزن 40 طنًّا، والرافعة يونس بوزن 2000 طن، وكذا وحدة تطهير 3 بوزن 66 طنًّا، والرافعة جبار بوزن 2000 طن، وكباش 2 بوزن 571 طنًّا.