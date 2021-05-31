الإسكندرية

ميناء الإسكندرية تطرح 21 وحدة شاغرة أمام رجال الأعمال وشركات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي

بمدة حق انتفاع تصل الى 3 سنوات
السيد فؤاد 10:30 م, الأثنين, 31 مايو 21 10:30 م, الأثنين, 31 مايو 21

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طرحت هيئة ميناء الإسكندرية 21 وحدة يتم استخدامها كمكاتب إدارية وخدمة رجال أعمال، وذلك أمام شركات الملاحة العاملة بالميناء .

وقال مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية أن تلك الوحدات تقع بالميناء ضمن الوحدات التي يتم استئجارها بالمبنى الاستثماري، والأماكن الأخرى الشاغرة بالميناء .

وأضاف أن تلك الوحدات تقع منها وحدتين بالمنطقة الأولى بميناء الإسكندرية، وتصلح لخدمة رجال الأعمال ومكاتب ادارية وتخليص جمركي، ومكاتب إدارية حسب ما نصت عليه كراسة الشروط.

وأضاف أنه يقع 13 وحدة بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية، عبارة عن محلات مختلفة الأنشطة، ووحدات تصلح لشركات الاستيراد والتصدير ومكاتب تخليص جمركي ومكاتب لشركات الملاحة المختلفة.

وتقع تلك الوحدات بين مساحات تتراوح من 11 متر مربع، إلى 34 متر، وكانت مؤجرة لعدد من الجهات منها بيت التأمين السعودي، ومصانه الزيوت والصابون، وشركة ساف ترانس، وشركة سي بورت للخدمات الجمركية، وشركة سبيد ترانس للمقاولات والنقل، وكوين للاستيراد والتصدير، وبونك تراكس، بالاضافة الى شركة انترناشونال موتورز .

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بينما تقع 4 وحدات بالمنطقة الثالثة بميناء الإسكندرية، والتي تقع بالدور الثالث بمبنى مجمع المحمودية، وأخرى بالدور الرابع بنفس المجمع ، وأيضا منها ما هو مخصص لخدمة رجال الاعمال وشركات الاستيراد والتصدير، والأغذية والمشروبات.

كما تقع وحدة واحدة بالمنطقة الرابعة بميناء الإسكندرية على مساحة 14 مترا، كمكتب اداري مخصص في التخليص الجمركي، بينما تقع الوحدة الأخيرة في المنطقة الخامسة بميناء الإسكندرية أيضا وكانت تشغلها شركة ايجل ترانس.

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وأوضح المصدر أنه من المقرر أن تعقد جلسة المزاد على تلك الوحدات خلال يونيه المقبل، وذلك وفقا للقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعد مكملة لهذه الكراسة وجزء لا يتجزأ منها.

وأشارت بنود كراسة الشروط على أنه يلتزم المرخص اليه بتطبيق جميع القواعد والتعليمات والنظم والقوانين والقرارات المنظمة للعمل التي تصدرها هيئة الميناء أو الدولة خلال مدة الترخيص والتي ستصل الى 3 سنوات.

كما لا يجوز للراسي عليه المزاد المطالبة بأي تخفيض من قيمة مقابل الانتفاع السنوي بحجة ارتفاع التكاليف أو زيادة أجور العمال أو غير ذلك من الأسباب، كما يلتزم الراسي عليه بأخذ موافقة الهيئة على تركيب عدادات المياة والكهرباء، على أن تتم بمعرفته وعلى نفقته الخاصة، ويلتزم بسداد قيمة استهلاكهما وكذا في حالة الرغبة في تركيب التليفون على أن يقوم بسداد كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة.

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بقلم السيد فؤاد

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