نقل وملاحة

«ميناء الإسكندرية» تطرح 15 ألف متر لتخزين البضائع العامة

لمدة 7 سنوات
السيد فؤاد 6:17 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21 6:17 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21

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قررت هيئة ميناء الإسكندرية طرح مشروع لتداول وتخزين البضائع العامة بالمنطقة الخلفية لرصيف الأخشاب 85/3 بميناء الإسكندرية، والتى تقع على مساحة 15 ألف متر مربع.

وأكدت الهيئة فى منشور لها، أن المشروع الجديد تم طرحه بحق انتفاع يصل إلى 7 سنوات، والتى تقع بالمنطقة الخامسة بميناء الإسكندرية.

ومن المقرر تخصيص المنطقة فى تخزين البضائع العامة، فيما عدا نشاطى الأخشاب والسيارات، والتى تعد لها مناطق تخزينية متخصصة بالميناء.

وحددت هيئة ميناء الإسكندرية، نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر الحالى، موعدًا لفتح كراسات الشروط للمشروع بمقر هيئة الميناء، وبتأمين للمزاد يصل الى 400 ألف جنيه، إضافة إلى نسبة التأمين النهائى تم تحديده بواقع %10 من القيمة الكلية الراسى بها المزاد عن الثلاث سنوات الأولى.

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ويعتبر أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، مكملين لهذا الإعلان.

تعديل الشروط الخاصة بمشروع محطة الركاب بناءً على طلب المستثمرين

وفى نفس السياق، قررت هيئة الميناء تعديل بعض شروط المزايدة الخاصة بمحطة الركاب البحرية السياحية، والتى طرحتها خلال سبتمبر الماضى.

وأكدت مصادر بهيئة ميناء الإسكندرية، أن التعديل يقضى بتحمل الهيئة تكلفة الصيانة الرئيسية للمركز، بعد أن كان مقررا أن تتحملها الشركة الراسى عليها المزاد بالكامل.

وقرر الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، خصم قيمة الصيانة الرئيسية للمركز من قيمة مقابل الانتفاع خلال مدة استغلاله، على أن تتم تلك الصيانات تحت إشراف وموافقة الإدارة الهندسية بالهيئة، وذلك استجابة للشركات التى قامت بشراء كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

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ووفقًا للاشتراطات الجديدة، ستقوم الشركة الفائزة بالانتفاع لمدة 15 عامًا بالمحطة وجميع ملحقاتها، والتى تقع على 43 ألف متر، ومقسمة بين مبانٍ ومطاعم على مساحة 8350 مترا، ومساحات خضراء 5412 مترا، والكوبرى الخاص بالمحطة 5000 متر، علاوة على أراضى فضاء 24 ألف متر.

وحددت هيئة الميناء فض المظاريف الفنية والمالية الأسبوع الأول من نوفمبر الحالى، والذى يعد آخر موعد للتقدم للمنافسة على المشروع.

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وخفضت الهيئة قيمة تأمين دخول المزايدة من 5 ملايين جنيه خلال طرحها الأول فى مارس الماضى، ليكون 500 ألف فقط، على أن تكون نسبة التأمين النهائى بواقع %10 من القيمة الكلية الراسى بها المزاد تُسدد على أول ثلاث سنوات.

وقالت هيئة الميناء إن المشروع له طابع متميز، إذ يقع على البحر مباشرة، وتصميمه المعمارى مميز، ويسهل الوصول إليه من داخل مدينة الإسكندرية، ولا يحتاج إلى إصدار تراخيص لدخوله، كما يشمل موقف سيارات خاص.

وتوقعت مصادر فى هيئة ميناء الإسكندرية إمكانية ترسية المشروع خلال الطرح الراهن، خاصة بعد عودة السفن السياحية للميناء بعد توقف دام عامًا ونصف بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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بقلم السيد فؤاد

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