ميناء الإسكندرية تطرح مناقصات بين شركات تكنولوجيا المعلومات

طرحت هيئة ميناء الاسكندرية عددا من المناقصات أمام الشركات المختلفة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة خلال العام المالي الجاري 2023 – 2024.



وتشمل المناقصة إدارة كافة أجهزة المستخدم ( PC-THE CLIENT- LAPTOP- MOBILE ) وعمل التحديثات اللازمة والدورية لها وتحديد موقعها وساعات تشغيلها.



ويلتزم مقدم العطاء بأن يرفق صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي ضمن محتويات مظروفه الفني وعند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن يرفق صورة رسمية من عقد المشاركة.

كما أن المواصفات الفنية الخاصة ببرنامج إدارة الأجهزة ببرنامج إدارة الأجهزة والمطلوب تراخيصها لمدة عامان لعدد 1000 جهاز.



وتلتزم الشركة بتوريد برنامج إدارة أجهزة المستخدم النهائي وتشغيله وتفعيل التراخيص الخاصة به من الشركة المنتجة لمدة عامان لصالح هيئة الميناء، وفي حالة الابلاغ عن الأعطال من قبل الهيئة تقوم الشركة المنفذة بتخصيص مهندس مسئول عن استلام البلاغات وتقديم الدعم الفني 24 ساعة يوميا و7 أيام أسبوعيا طوال فترة التعاقد.



كما تصل مدة التوريد هي 60 يوما من استلام أمر الأعمال، كما أن التقييم سيكون من 100 نقطة ويشترط الحصول على 80 نقطة، وتشمل النقاط 10% لسابقة أعمال الشركة في المشاريع المماثلة، و70% لمدى مطابقة العرض لمتطلبات الكراسة، و20% لفترة التوريد للتراخيص المطلوب تجديدها.



كما طرحت الهيئة مناقصة بين الشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات أيضا لتجديد تراخيص برامج الحماية من الفيروسات، وكذا توريد قطع غيار لنشاط المسطح المائي ” الماكينات الرئيسية، وكذا لنشات الارشاد الكهربائية.

يذكر أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تعتزم تنفيذ استثمارات بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2023-2024، مقابل نحو 4 مليارات جنيه العام المالى المنتهى 30 يونيو الماضي.

ووفقًا لتقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فان هناك تراجع للتمويل الذاتى لموازنة الهيئة ليصل إلى 830 مليون جنيه، مقابل نحو 1.5 مليار العام المالى 2022-2023،

وتسعى الهيئة لتنفيذ 6 مشروعات رئيسية العام المقبل، منها إنشاء المنطقة اللوجيستية بميناء الإسكندرية على مساحة 273 فدانًا، ومحطة متعددة الأغراض جديدة على رصيف 100 الدخيلة، وإنشاء حاجز الأمواج لميناء الإسكندرية الكبير.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات فى تقريرها، بسرعة إنهاء مشروع الرصيف متعدد الأغراض والذى سوف يؤدى لإحداث نقلة نوعية فى مكانة الميناء بالشرق الأوسط.