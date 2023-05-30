ميناء الإسكندرية تطرح عدد من الوحدات الإدارية وساحات انتظار سيارات

حددت هيئة ميناء الإسكندرية يوم 21 يونيه موعدا لعقد مزايدة على عددا من الوحدات الادارية والساحات المخصصة لنشاط تخزين السيارات بالميناء.



وحسب كراسة الشروط، فان طرح تلك الوحدات والساحات يأتي في اطار شروط القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.



واشترطت الهيئة بعد سداد التأمين النهائي واعتمادها لمحضر لجنة المزايدة يتم اخطار الراسي عليه المزاد للحضور لسداد مقابل الانتفاع السنوي مقدما خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالسداد وفي حالة عدم حضوره يتم مصادرة التأمين النهائي بالكامل دون اتخاذ اية اجرءات قضائية.



كما أكدت هيئة الميناء أن يتم زيادة مقابل الانتفاع سنويا بنسبة تصل الى 10% تراكميا ابتداء من السنة الثانية، حيث تم طرح تلك الوحدات لمدة 3 سنوات.



ومن ضمن الوحدات التي تم طرحها مبنى الغطس والذي يقع على مساحة 400 متر، بالاضافة الى 5 مكاتب مخصصة لنشاط التخليص الجمركي كمكاتب ادارية، وجميعها تقع بالمنطقة الاولى، بينما تم طرح 7 مكاتب بالمنطقة الثالثة مخصصة أيضا للتخليص الجمركي، بالاضافة الى وحدتين بالمنطقة الرابعة.



كما تم طرح 18 وحدة بالمنطقة الخامسة مخصصة لنشاط التخليص الجمركي ومكاتب ادارية ووحدات لتقديم الاغذية والمشروبات.



وأشار مصدر مطلع بالهيئة، إلى أن تم خلال نوفمبر الماضي طرح ساحتين أمام شركات الشحن والتفريغ والتخزين، وتشمل تلك الساحات، الساحة رقم (1) بمساحة 20.3 ألف متر مربع ، بينما تقع الساحة رقم (2) وذلك على مساحة 18.6 ألف متر مربع ، والتي تقع خلف الأرصفة النهرية بالمنطقة اللوجيستية لميناء الإسكندرية بغرض تجهيزها كمنطقة إنتظار و خدمة للشاحنات مع إمكانية إنشاء محطة وقود لخدمة المنطقة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال ذات الكفاءة الفنية و الملاءة المالية و حسن السمعة .



ولفت إلى أنه تقرر تشغيل تلك الساحات من خلال هيئة الميناء، بعد أن لم يتقدم لتلك المزايدات أي من الشركات.

كما تم خلال أول أكتوبر الماضي طرح 3 مخازن على مساحة تصل إلى 16 ألف متر مربع، حيث تصل مساحة المخزن قرابة 5200 متر مربع.