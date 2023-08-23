ميناء الإسكندرية تطرح عددا من مشروعات تكنولوجيا المعلومات

طرحت هيئة ميناء الاسكندرية عددا من المشروعات على شركات المقاولات المتخصصة في نشاط تكنولوجيا المعلومات، وذلك في ضؤ الخطة السنوية لمشروعات الهيئة.

وحسب كراسة شروط المشروعات التي تم طرحها خلال أغسطس الجاري، فقد حددت الهيئة تلك المشروعات في أعمال اصلاح الاجهزة الامنية بمينائي الاسكندرية والدخيلة، على أن تتم الاعمال طبقا للكود المصري والاشتراطات الخاصة بالحمابة المدنية.

كما أن المشروع يأتي طبقا لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وذلك بالمناقصة العامة.

كما تشمل تلك الاعطال عددا إجراء الصيانة السنوية لعددا من البوابات واجهزة الفحص بالاشعة، بالاضافة الى أجهزة فحص المتفجرات، وأجهزة فحص الحقائب.

كما تشمل المناقصات تنفيذ صيانة منظومة الانذار والاطفاء للجراج متعدد الطوابق وارضي التجارية للاخشاب بميناء الاسكندرية، والتي تم ضمها للميناء مؤخرا، أصبحت عبارة عن مخازن تابعة للهيئة.

ومن المقر أن يتم فض المظاريف الفنية يوم 4 سبتمبر المقبل.

كما تم طرح مشروع تجديد تراخيص جهاز ادارة وحدات تخزين svc ووحدات تخزين IBM .

كما طرحت الهيئة مشروعات صيانة زراعات وشبكات الري بميناء الاسكندرية والدخيلة، بالاضافة الى اصلاح وتأمين معدات المنافذ X-RAY الخاصة بالهيئة.

كما تستهدف هيئة الميناء توريد قطع غيار وذلك ضمن خطة صيانة عددا من القاطرات تصل الى 10 قاطرات.

وفي عام 2019 كانت قد انتهت شركة الحلول المتكاملة، من تنفيذ المنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد لميناء الإسكندرية، انتظارًا لبدء الإجراءات الخاصة بتشغيلها تمهيدًا لدخولها حيز الاستخدام الفعلى، والتى تشمل الإدارات المالية والإدارية وغيرها، لافتًا إلى أنها حاليًا فى طور التنفيذ.

حيث تعاقدت الشركة مع هيئة ميناء الإسكندرية، على إعداد المنظومة وقد انتهت منها، إلا أن تشغيلها يتطلب توفير بعض الاحتياجات من أجهزة إلكترونية وخلافه وبعد الانتهاء من ذلك سيتم تفعيل المنظومة.



كما نفذت الشركة منظومة أخرى مع ميناء الإسكندرية وهى المنظومة الخاصة بإدارة الحركة بالموانئ.