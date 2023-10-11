ميناء الإسكندرية تطرح عددا من المشروعات على شركات الشحن والتفريغ

طرحت هيئة ميناء الاسكندرية، التابعة لوزارة النقل، عددا من المزايدات بين شركات الشحن والتفريغ، وشركات المقاولات المختلفة.

وحسب منشور صادر عن هيئة الميناء للسوق الملاحي، اطلعت عليه ” المال” فان المزايدات تشمل حق استغلال 3 ساحات انتظار الشاحنات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، بالإضافة إلى ساحات انتظار السيارات الملاكي والأجرة ( على الزيرو ) .

وأشارت هيئة الميناء أن يتم استغلال تلك الساحات لمدة تصل الى 3 سنوات فقط، على أن تعقد جلسة الاستفسارات يوم 18 أكتوبر الجاري، وجلسة المزاد نهاية نفس الشهر، وبتأمين لدخول المزاد قدره 180 ألف جنيه.

كما تقرر بيع 36 فندر (مصدات مطاطية للسفن على الأرصفة) بميناء الدخيلة، والتي من المقرر أن تعقد جلسة المزايدة يوم 5 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن مخطط الهيئة للإحلال والتجديد بالمعدات الخاصة بها.

كما تقرر بيع 35 جهاز بصمة أصبع وعدد 1 خادم رئيسي بميناء الاسكندرية على حالتهم والتي من المقرر ان تعقد جلسة المزايدة يوم 8 نوفمبر المقبل، بالاضافة الى بيع 2 شمندورة باجمالي وزن 4 طن، علاوة على عدد 54 خادم رئيسي والتي من أن تعقد جلسة المزايدة يوم 13 نوفبمر وبتأمين دخول لمزاد تصل الى 100 ألف جنيه.

كما قررت هيئة الميناء بيع 2 كلارك كهرباء وسيارة حماية مدنية، والتي تعقد جلسة البيع يوم 15 نوفمبر المقبل وبتأمين مزاد يصل الى 30 ألف جنيه.

يذكر أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تعتزم تنفيذ استثمارات بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2023-2024، مقابل نحو 4 مليارات جنيه العام المالى المنتهى 30 يونيو الماضي.

ووفقًا لتقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فان هناك تراجع للتمويل الذاتى لموازنة الهيئة ليصل إلى 830 مليون جنيه، مقابل نحو 1.5 مليار العام المالى 2022-2023،

وتسعى الهيئة لتنفيذ 6 مشروعات رئيسية العام المقبل، منها إنشاء المنطقة اللوجيستية بميناء الإسكندرية على مساحة 273 فدانًا، ومحطة متعددة الأغراض جديدة على رصيف 100 الدخيلة، وإنشاء حاجز الأمواج لميناء الإسكندرية الكبير.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات فى تقريرها، بسرعة إنهاء مشروع الرصيف متعدد الأغراض والذى سوف يؤدى لإحداث نقلة نوعية فى مكانة الميناء بالشرق الأوسط.