ميناء الإسكندرية تطرح عددا من المزايدات على شركات الملاحة والشحن والتفريغ

طرحت هيئة ميناء الإسكندرية، عددا من المزايدات على شركات الملاحة والشحن والتفريغ ، والتي من أهمها استغلال القوق الميكانيكي، والمخصص لاصلاح اللنشات والمراكب حتى 270 طن .

وحددت هيئة الميناء يوم 11 أبريل المقبل موعدا للمزايدة، وفقا لمنشور صادر عن هيئة الميناء.

ويتم استخدام القزق الميكانيكى فى إصلاح اللنشات والمراكب وبعض السفن التى لا يزيد طولها على 100 متر، وبعد الإصلاح يتم إنزال السفينة فى البحر فى عملية تسمى ” القزق ” .

كما طرحت هيئة الميناء حق استغلال 30 وحدة ادارية بالمبنى الاستثماري جهة باب 14 بالمنطقة الثانية بميناء الاسكندرية، على أن تعقد المزايدة يوم 12 ابريل المقبل.

كما طرحت الهيئة مساحة تصل الى قرابة 3000 متر مربع، خارج الدائرة الجمركية، وذلك لتخزين البضائع المختلفة، والواقعة بالمنطقة الخامسة.

كما طرحت ميناء الإسكندرية مساحة 1300 متر مربع بجانب سقالة المرشدين والتي تقع بالمنطقة الرابعة.

كما تم طرحت هيئة الميناء مساحة 3152 م2 بجوار مخزن ألفا والذي يقع بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية، بهدف تخزين مختلف البضائع.

وتترقب السوق الملاحية عقد المزايدة التي تعقدها الهيئة يوم 27 مارس الجاري، لإسناد تشغيل محطة الركاب البحرية، والتي تم طرحها نهاية العام الماضي.

وتقع محطة الركاب البحرية على مساحة تصل إلى 8725 مترا مربعا ومقسمة إلى صالات و107 محلات، وكانت الهيئة طرحتها فى عام 2014 ، وتنافست عليه شركتا المصرية للمشروعات السياحية «أستيا» التابعة لرجل الأعمال حسين صبور، وقصر السلام للاستثمار العقارى والسياحى بالإسكندرية، وكانت تطلب هيئة الميناء وقتها قيمة مالية تصل إلى 130 مليون جنيه طوال فترة التشغيل 15 عاما .

وتقع المحطة داخل ميناء الإسكندرية وتضم محال ومطاعم وكافتيريات، ومساحات استثمارية تبلغ حوالى 6370 مترًا مربعًا، ومساحات مفتوحة 2400 متر مربع.

وقال إن المشروع يستهدف خدمة نحو 14 ألف سائح بميناء الإسكندرية سنويا، والذى تم تنفيذه منذ حوالى 6 سنوات، إلا أنه متوقف حتى الآن، مشيرا إلى أن شركته سوف تستعين بإحدى الشركات الألمانية الرائدة فى هذا المجال فور فوزها بالمشروع.

ويقع المركز داخل ميناء الإسكندرية فى الجهة الشرقية للميناء الغربى لميناء الإسكندرية، وتبلغ مساحة الوحدات والمحال والمطاعم والكافتيريات حوالى 5 آلاف متر مربع مقسمة لوحدات مختلفة، والمركز مقام على مساحة 8770 مترًا منها مساحة استثمارية حوالى 6370 مترًا ومساحات مفتوحة 2400 متر، ويتضمن نحو 107 محال و5 مطاعم و3 كافتيريات .

