ميناء الإسكندرية تطرح عددا من الأوناش المحجوز عليها من شركات الشحن والتفريغ

طرحت هيئة ميناء الإسكندرية عددا من الأوناش المحجوز عليها من شركات شحن وتفريغ تعمل بالميناء في مزاد علني بين شركات الشحن والخردة، حيث تستهدف هيئة الميناء التخلص من أي بضائع راكدة بها وفقا لخطتها للاستفادة من الساحات الموجودة بها.



وصرح مصدر مسئول، أن الأوناش التي سيتم بيعها في مزاد علني، تم الحجز عليها بموجب القرار الإداري رقم 791 في مايو الماضي.



وتشمل الأوناش المعروضة بالمزاد، 3 ونش معدة ثقيلة، و2 ونش معدة استيكر، بالإضافة إلى بيع بارج نهري ، وونش بكارة، و2 لنش النجاح.



وأكدت هيئة الميناء عبر كراسة شروط بيع الأوناش أن يتحمل الراسي عليه المزاد الفك والتحميل للمنقولات على نفقته الخاصة خلال خمس عشر يوم عمل فعلي بعد انهاء الاجراءات وبدون حدوث أي أضرار بالمكان وفي حالة حدوث أي تلفيات أو تلوث أو أي أضرار تحدث أثناء التحميل يطبق عليها الغرامات الواردة بقرار رئيس مجلس الادارة رقم 2447 لسنة 2019 تقع المسئولة الكاملة في الاصلاحات على الراسي عليه المزاد.



كما لا يجوز للراسي عليه المزاد المطالية بأي تخفيض في السعر الذي رسى عليه المزاد لأي من الاسباب كارتفاع التكاليف أو زيادة أجور العمال أو تغيير سعر صرف العملة أو لغير ذلك من الاسباب.

وكانت قد طرحت هيئة ميناء الإسكندرية عددا من الوحدات البحرية للبيع، منها السفينة إيجاسكو فورشن، والتي تعد إحدى السفن الغارقة بالميناء.



وحسب مصادر بهيئة الميناء، فإن السفينة إيجاسكو فورشن متواجدة على رصيف 63 بميناء الإسكندرية، والتي تحتوي على قرابة 500 طن، ليتم عقد جلسة المزايدة في ضوء أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 .



كما أعلنت هيئة الميناء عن بيع لودر ماركة كاتربيلر موديل سنة 1979 ، بالاضافة الى سيارة لوري نصر موديل 1985.

كما طرحت الهيئة بيع اللنش الباشا 1109 على صيف 12 والذي يقع بطول 7 أمتار والعرض 2 متر .

كما قامت الهيئة مؤخرا ببيع السفنية إيجا كوفورشن والسفينة أبو الحسن والسفينة الإدريسي.

وتم الحجز على سفينة إيجاكوفورشن عام 2007 وهى إحدى سفن الناقلة للحبوب ويصل الوزن التقريبى لحطام السفينة 1500 طن، بينما السفينة أبو الحسن تم الحجز عليها عام 1984 وهى سفينة بضائع وتم تقطيع جميع الأجزاء فوق سطح الماء ومتبقى نحو 200 طن من جانب السفينة.

أما السفينة الإدريسى فتم الحجز عليها عام 1999 وهى سفينة بضائع وغارفة بمنطقة مخطاف السطحة ويبلغ طولها 73 مترا وعرضها 12 مترا.

كانت هيئة ميناء الإسكندرية، أعلنت مؤخرا الانتهاء من انتشال جميع السفن المتحطمة التي كانت موجودة أمام الأرصفة بالبحر أو منطقة انتظار السفن والمعروفة بمنطقة ” المخطاف الخارجي” وبلغ عدد السفن الغارقة بميناء الإسكندرية 20.