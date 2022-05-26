«ميناء الإسكندرية» تطرح ساحة لتشوين معدات الشحن والتفريغ على السوق الملاحية

طرحت هيئة ميناء الإسكندرية ساحة على مساحة تصل إلى 8235 مترًا مربعًا بالمنطقة الثانية بميناء الدخيلة، ومن المقرر أن يتم فض المظاريف الفنية خلال أيام. وحسب منشور لهيئة الميناء، فإنه من المقرر أن يتم الانتفاع بالمشروع لمدة تصل إلى 3 سنوات فقط، واشترطت الهيئة أن يتم استخدام الساحة المطروحة للاستغلال لتشوين معدات الشحن والتفريغ وتخزينها فقط.

وحسب مصادر بهيئة الميناء فمن المقرر أن يتم إعادة طرح عدد من المساحات التى تم إلغاؤها رسميًّا الشهر الماضى، بسبب عدم تقدم الشركات العاملة بالسوق الملاحية،

ومنها المنطقتان اللوجستيتان بنجع الألومنيوم، ونجع اسو، وذلك بعد الاجتماع بالشركات المختلفة لمعرفة أسباب عزوفهم عن الدخول فى تلك المزايدات.

وكانت طرحت هيئة ميناء الإسكندرية نجع اسو على السوق الملاحية، وذلك بمدة حق انتفاع تصل إلى 3 سنوات فقط، وتقع على مساحة 20.3 ألف متر مربع، لعدم وصول أسعار مقابل الانتفاع بالمتر إلى القيمة المالية المحددة من الهيئة.

كما قررت هيئة ميناء الإسكندرية، الشهر الماضى، إلغاء مشروع استغلال منطقة نجع الألومنيوم، والذى يقع على مساحة تصل إلى 31.9 ألف متر مربع.