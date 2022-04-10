طرحت هيئة ميناء الإسكندرية مشروع إدارة وتشغيل وصيانة محطة استقبال وتداول الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، أمام شركات القطاع الخاص العالمية والمحلية، وفقًا لمصادر مطلعة.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن هيئة الميناء أخطرت السوق الملاحية نهاية الأسبوع الماضى بفتح باب تلقى عروض الشركات الراغبة فى المنافسة على اقتناص إدارة وتشغيل المحطة وفقًا للمعايير العالمية، حتى منتصف مايو المقبل.

ويستهدف من إنشاء المحطة جمع معظم البضائع غير النظيفة، ومنها على سبيل المثال، «الفحم، والكلينكر، والأسمنت، والخردة» فى أرصفة محددة، وهو ما يعمل على تقليل التلوث بالميناء بصورة كبيرة، وتقدر قيمة استثمارات المشروع بحوالى 3 مليارات جنيه.

وقررت هيئة ميناء الإسكندرية توليها تنفيذ البنية التحتية للمشروع ممثلة فى الأرصفة، والساحات الخلفية وغيرها من المنشآت الإدارية، وقصر دور القطاع الخاص على أعمال التشغيل والإدارة والصيانة فقط.

وتتضمن التصميمات الهندسية للمحطة، إنشاء رصيف بطول 540 مترًا، وعمق 16 مترًا، ومساحة 188 ألف متر مربع، وتتجاوز إجمالى المساحات التخزينية والمبانى الإدارية أكثر من 100 ألف متر مربع.

وكانت شركة سيسكو ترانس قد فازت بإنشاء وتشغيل المشروع بنظام حق الانتفاع فى مارس 2015، وتعثرت المفاوضات بين هيئة الميناء والشركة بسبب بعض الخلافات على الأمور الفنية والهندسية والمالية للمشروع.