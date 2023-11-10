«ميناء الإسكندرية» : تطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات بمحطة «تحيا مصر» لأول مرة

أكدت هيئة ميناء الإسكندرية أن شركة ” ترانس مصر ” للمحطات متعددة الأغراض قامت بتطبيق نظام التسحيل المسبق على الشاحنات قبل دخول الميناء لأول مرة فى محطة “تحيا مصر”، وهو الأمر الذي أدى إلى أن وقت الشاحنة أصبح لا يتعدى 25 دقيقة داخل المحطة، معتبرة أن هذا الرقم يعد قياسيا لم تصل إليه أي محطة أخرى في مصر.

وأكدت شركة ” ترانس مصر ” أن هذا يأتي في ظل مواصلة مصر استكمال مسيرة البناء، والتنمية، عبر إقامة المشروعات القومية، العملاقة.

كما يأتي في إطار تطوير جميع الموانىء المصرية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات,

وتأتي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، بميناء الإسكندرية والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يونيو الماضي، كأحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، كمشروع اقتصادي عملاق، يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، ويساهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي.

وأكدت الشركة أن محطة تحيا مصر استطاعت التغلب على أكبر التحديات، وهى التكدس، حيث يأتي نظام التسجيل المسبق للشاحنات ضمن أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها و ساهم ذلك في تقليل زمن انتظار الحاويات، عن طريق التسجيل المسبق للشاحنة، قبل وصولها المحطة، ليكون سائق الشاحنة المقرر وصولها – بعد التواصل بينه وبين نظام الإدارة بالمحطة على علم بموعد وصوله، ومكان تفريغ الشاحنة، وأيضًا موعد المغادرة.

ولفتت إلى أن وقت الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة وهذا رقم قياسى لم تصل إليه أى محطة من قبل في مصر و في حوض البحر المتوسط مما يؤدى بدوره لزيادة أحجام التداول و بالتالي إيرادات المحطة ، و تم تسجيل أكثر من 7 آلاف شاحنة حتى الآن على النظام.

وحسب الضوابط الجديدة التي أصدرتها الشركة على الوكلاء وشركات النقل، أكدت على أن تلك الغرامات والضوابط تم بدء تنفيذها خلال منتصف سبتمبر الماضي، والتي تستهدف تطوير منظومة العمل داخل هيئة ميناء الإسكندرية واستكمالا لنظام التسجيل الإلكتروني المسبق لدخول وخروج الشاحنات باستخدام المنظومة الخاصة بمحطة ترانس مصر.

وأشارت الشركة إلى أن تلك الضوابط تساهم في تسيير إجراءات الشاحنات، كما ينظم العمل الداخلي لهيئة ميناء الإسكندرية ومحطة ترانس مصر، لذا تم وجوب إلزام الشاحنات في العبور فقط من البوابة رقم 27 والتي تعمل على مدار الساعة يوميا والحصول على برنت البيانات الخاص بالشاحنة المسجلة من الوكلاء وشركات النقل على المنظومة.

وفي حال عدم التسجيل يتم الانتظار في الساحة المخصصة للبوابة رقم 27 لحين التسجيل حتى يتسنى للشركة إنهاء الإجراءات وتفاديا لتوقيع غرامات من طرف المحطة على الشاحنات التي تتعمد إحداث التكدس المروري، وذلك بالتواجد داخل الدائرة الجمركية دون اتباع التعليمات وطبقا للوائح المنظمة للعمل في محطة ترانس مصر.

وأشارت الشركة إلى أنه يجب تقديم “برنت” التسجيل المطبوع بالبوابة رقم 27 لأفراد أمن محطة ترانس مصر، كما أنه في حال وصول الشاحنة محطة ترانس مصر بدون برنت التسجيل سيتم منع دخول الشاحنة لحين إحضار البرنت مع توقيع غرامة 500 جنيه لإعادة تسجيل الشاحنة.

كما أنه مع تكرار وصول نفس الشاحنة بدون برنت التسجيل سيتم حجب سماحية تسجيل تلك الشاحنة لمدة شهر وغرامة 2000 جنيه.

كما أن انتظار الشاحنة على مدخل المحطة دون وجود أخطار بالعمل لدى الشركة سيتم حجب سماحية تسجيل الشاحنة نهائيا، كما أنه مع ربط عمليتي تفريغ أو شحن لنفس الشاحنة في زيارة واحدة لتقليل زمن التداول.

وأكدت الشركة على أنه مع عدم التزام السائق لتعليمات أفراد الأمن سيتم وقف السائق نهائيا مع التأكيد على عدم وجود مساعد للسائق داخل المحطة، وفي حال وجود شكوى يتم التواصل مع مدير مكتب الدخول داخل المحطة بميعاد مسبق .