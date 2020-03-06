«ميناء الإسكندرية» تطالب التوكيلات لبوالص الحاويات الفارغة بنسخة «المنافيست الإلكتروني»

قررت هيئة ميناء الاسكندرية عدم قبول تقديم التوكيل الملاحي لطلب الدخول والمغادرة على المنظومة الالكترونية لهيئة ميناء الإسكندرية في حالة عدم إدراج بعض التوكيلات الملاحية لبوالص الحاويات الفارغة ضمن المانفيست الالكتروني

طالبت هيئة ميناء الإسكندرية بضرورة إدراج شركات التوكيلات الملاحية لبوالص الحاويات الفارغة بنسخة المنافيست الإلكتروني المدرج على نظام الجمارك.

وقال اللواء حسام الرويني نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ” في خطاب موجه للتوكيلات الملاحية” إن ذلك التوجيه يأتي على خلفية عدم إدراج بعض التوكيلات الملاحية لبوالص الحاويات الفارغة عند إدراج المنافيست الإلكتروني على نظام الجمارك.

عدم قبول تقديم التوكيل الملاحي لطلب الدخول والمغادرة على المنظومة الإلكترونية

وأضاف ” الرويني ” أن هيئة الميناء ستقوم بعدم قبول تقديم التوكيل الملاحي لطلب الدخول والمغادرة دون تحميل ملف ( EDI BAPLI.CARGO PLAN ) على المنظومة الإلكترونية لهيئة ميناء الإسكندرية.

التوكيلات : الحاويات الفارغة ليست مسئولية التوكيل الملاحي

من جانبه أشار مصدر مسئول فى أحد التوكيلات الملاحية، إلى أن قيام التوكيل بعد إدراج الحاويات الفارغة أو تتبعها، لا يخضع للتوكيل، فهناك شركات أخرى تعمل في نشاط التخزين للحاويات الفارغة والتي تتخطى 8 شركات حاليا.

كما أن الحاوية عندما تكون مملؤة فهي مسئولية التوكيل، أما إن كانت فارغة فكيف يكون مسئولا عنها التوكيل الملاحي.

وميناء الإسكندرية البحري أهم موانئ مصر البحرية، فيما يتعلق بحجم الحركة التجارية، ويتم تداول حوالي 60% من تجارة مصر الخارجية.