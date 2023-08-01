ميناء الإسكندرية تضع نظاما جديدا لدخول الشاحنات (مستند)

وضعت هيئة ميناء الاسكندرية نظاما جديدا لدخول الشاحنات اليها، وذلك بهدف تخفيف الضغط التكدس بها، خاصة بباس رقم 50 ، وذلك في ضؤ المذكرة المعروضة على رئيس الادارة المركزية بالمقترحات التي انتهى اليها اجتماع يوم 11 يوليو الجاري مع كافة الجهات المعنية.

وحسب منشور ملاحي صادر عن هيئة الميناء، فقد تقرر أن يكون الدخول من باب 27 حتى الساعة 11 مساء، وذلك لجميع البضائع الواردة من الجمارك الاخرى أو من اللجان الخارجية المقيدة بصادر اسكندرية، وشحن من ميناء الاسكندرية، والتي تشمل بضائع الملابس والخيوط والمنسوجات، والطوب الحراري والرمال والمعادن المصنعة تحت كافة الانظمة، والخردة، والزلط والرخام والكيماويات البودرة والمجروشة، والسلع الهندسية والصناعية والالكترونية.

كما أنه بانتهاء الاعمال بالباب يتم استمرار الدخول من باب 50 على مدار الساعة.

وفي نفس السياق شملت التعليمات أن يتم تشغيل الباب رقم 50 بنحو 24 ساعة، وذلك بجميع شهادات المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية، والكيماويات السائلة والموبيليات، وكذا السماح المؤقت للسلع الصناعية والهندسية والالكترونية وجميع السلع ( عدا الاقمشة والملابس لتدخل من باب 27 ) ، بالاضافة الى صادرات الهيئة العامة للبترول والشركات التابعة وشركة المولاس.

كما يتم العمل بسجل البوصل بباب 27 ورديتين وتحفظ بسجل باب 50 لوردية آخر اليوم، على أن يتم تنفيذ تلك التعليمات بدءا 30 يوليو 2023.

وانتظمت حركة التداول و الملاحه بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 58 سفينه الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 38 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل

كما شهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 2360 حاوية مكافئة تقريبا.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 174 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه السيد اللواء بحري نهاد شاهين علي – رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.