"ميناء الإسكندرية" تصدر تعليمات جديدة لتجديد منح تراخيص الأشغال البحرية

أصدرت هيئة ميناء الاسكندرية تعليمات جديدة لتجديد مزاولة نشاط الأشغال البحرية سواء عن طريق البحر والبر، وخروج المخلفات الصلبة من الميناء.

ووفقا لمنشور ملاحي من الهيئة اطلعت “المال” على نسخة منه شملت الشروط ضرورة تقديم م يتعهد بالالتزام بالاشتراطات الصادرة من الهيئة، وبيان بحجم الأعمال السنوية للشركة، وعدم تأجير سيارات وإبلاغ الهيئة عند استقبال المخلفات من السفن، وتقديم إيصالات تسلم المخلفات من السفن، والتعهد بعدم استقبال المخلفات من البحر.

وبالنسبة لمزاولة نشاط الأشغال البحرية عن طريق البحر، فإنه لابد من تقدم الشركة بخطة معتمدة لمكافحة الحريق موضحا بها معدات الأمن والسلامة ووسائل الإطفاء وطرق الإبلاغ من إلزام العمالة بالحصول على دورات حريق وحصر ، وبيان حجم العمالة الموجودة وتوزيعها على المواعين والبارجات وبيانات التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم، بالاضافة الى تعهد بوجود بحري ” ملاحظ ” بصفة دائمة على العائمات الخاصة به للابلاغ والسيطرة على أي ظرف طارئ قد يحدث، وخطط الصيانة الدورية للوحدات المملوكة للمقاول.

ألزمت الهيئة بضرورة أخطارها بتسليم مخلفات صلبة (قمامة) لشركة نهضة مصر، على أن يرفق بالطلب اسم مقاول الأشغال البحرية، واليوم، والكمية التقريبية بالطن طبقا لتقدير المقاول، وفي حالة سحب المخلفات من السيارة، وتحديد الميناء، واسم السفينة، والرصيف المنتظرة به السفينة في حالة سحب المخلفات مباشرة منها.

شملت الإجراءات أن تتقدم شركات الأشغال البحرية الخاصة باخطار بتسليم مخلفات زيتية للهيئة العامة لميناء الاسكندرية، ويتم التقدم للإدارة العامة لحماية البيئة، بكمية المخلفات الزيتية بـ ” اللتر ” على أن لا تزيد الكمية عن 100 لتر، وعدد العبوات على أن تزيد عن العبوات عن ” 4 جركن ” سعة 25 لتر.