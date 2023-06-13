ميناء الإسكندرية تصدر تعليمات جديدة بشأن تداول الفحم

أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية تعليمات تشغيل جديدة بشأن تداول البضائع المختلفة بها، والتي تشمل البضائع الفحم والملح والكلينكر والبضائع العامة، وذلك حسب منشور ملاحي اطلعت ” المال ” على نسخة منه.

ونص التعليمات وفقا للمنشور الملاحي، على أنه بالنسبة لاستقبال أو تداول البضائع الفحم ، فيكون هناك ملائمة الشاحنات لنوعية البضاعة المفرغة وأيضا استخدام المعدات الملائمة، كما يتم البدء في اعمال التداول بعد التوقيع على محضر الاعمال وتجهيز المشغل طبقا للتعليمات وذلك من خلال محضرتنسيق مع مدير المنطقة المختص.

كما يتم الالتزام بالادراج الآلي واللحظي لكل شاحنة أو كمية ( تفريغ – شحن ) على المنظومة الالية لهيئة الميناء، بالاضافة الى بدء العمل على السفينة في وجود مسئول التشغيل والسلامة والصحة المهنية الخاص بالشركة.

ونص المنشور على أنه يحظر تفريغ الفحم على الأرصفة وساحات التفريغ حتى لو كان بشكل مؤقت، بالاضافة الى أنه يتم شحن أو تفريغ الفحم من السفن إلى الشاحنات أو السيور الناقلة باستخدام نواقل حلزونية مغلقة (سيور) أو الكباشات المغلقة التي تنقل الفحم من عنابر السفن إلى هوبر باستخدام نظام ترزيز، وذلك لضمان عدم تلوث مناطق التداول طبقاً لضوابط تراعي الحساسية البيئية للموقع.

كما أنه في حالة استخدام الكباشات المغلقة يلزم تغطية المسافة بين السفن وأرصفة الميناء بستائر قماشية من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة أو ما يماثلها في القوة بطول السفينة وبدون فواصل، كما تلتزم الشركات بكسح ما يطفو من الأتربة لمنع تلوث المياه بأتربة الفحم.

وذهب المنشور إلى أنه يجب أن تكون السيور الناقلة والهوابر مغطاة من جميع الجوانب، وتلتزم الشركة بوضع الواح صاج على الرصيف بطول السفينة لمنع حدوث التلوث او احداث تلفيات بالرصيف، كما يتم ضع ألواح معدنية بمنطقة التكبيس ومساحة اضافية لمنع حدوث التلوث أو احداث تلفيات بالرصيف وأن تكون المنطقة خارج حرم الطريق.

كما يتم تعليق عمليات الشحن والتفريغ أثناء الظروف الجوية الغير مواتية بناء على قرار هيئة الميناء، وكذا عدم تحميل السيارة حمولات زائدة (عدم التهريم) ويتم تغطية وتشميع السيارات على الرصيف قبل تحرك الشاحنات.

وذهبت التعليمات إلى ضرورة أن يتم عملية التنظيف الدورية للأرصفة اثناء وفور الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ لإزالة اتربة الفحم، والتأكد من سلامة الشاحنة وعدم وجود أي ثقوب بها حتى لا تتساقط الشحنة على الطريق، وضرورة تنظيف السيارات بعد التفريغ داخل المخازن بالميناء لمنع تناثر البضائع على الطرق، وكذا التأكد من عدم وجود بعض من البضائع على أرضية الرصيف أو بالماء أو على القنادر، بالاضافة الى الالتزام بأي تعليمات واشتراطات تستجد طبقا للموقف.

يذكر أن ميناء الإسكندرية من الموانئ التي تم اختيارها لتداول الفحم بالموانئ المصرية بجانب ميناء الأدبية والسخنة والدخيلة، وتم تداول العام الماضي بالميناء نحو 4.1 مليون طن من الفحم مقارنة بنحو 3.6 مليون طن، وجميعها لشركات الأسمنت وعددا من شركات الصناعة الأخرى.