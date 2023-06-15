ميناء الإسكندرية تصدر تعليمات تشغيل جديدة لسفن الملح

أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية تعليمات تشغيل جديدة بشأن تداول بضائع الملح، وذلك حسب منشور ملاحي اطلعت ” المال ” على نسخة منه، ليتم تنفيذها عبر شركات الشحن والتفريغ العاملة في هذا النشاط.

ونصت تعليمات التشغيل الخاصة ببضائع الملح والتي تعد من أهم بضائع الصب الجاف النظيف المتداولة بالميناء، على ضرورة ملائمة الشاحنات لنوعية البضاعة المفرغة وأيضا استخدام المعدات الملائمة .

كما يتم بدء العمل على السفينة في وجود مسئول (التشغيل السلامة والصحة المهنية) الخاص بالشركة، بالاضافة الى الالتزام بالادراج الآلى و اللحظى لكل شاحنة أو كمية ( تفريغ – شحن ) على المنظومة الآلية لهيئة ميناء الاسكندرية.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة الالتزام بوضع ستائر بين السفينة والرصيف وبكامل عنابر الشحن، بالاضافة إلى الالتزام بوضع مشمع بكامل منطقة التشغيل وأسفل السير الناقل للملح وبطوله حتى السفينة.

ونص منشور هيئة الميناء على ضرورة التزام الشركة بوضع الواح صاج او كاوتش على الرصيف في مكان العمل لتشمل مساحة القواديس ومساحة إضافية من جميع الجهات لضمان عدم التلوث أو إحداث تلفيات بالرصيف.

كما حظرت الهيئة السماح بدخول الشاحنات الا في حالة التغطية او التشميع الجيد للشاحنات والتأكد من سلامة الشاحنة وعدم وجود أي ثقوب بها حتى لا تتساقط الشحنة على الطريق وذلك قبل الدخول للميناء للبدء في اعمال الشحن.

كما يتم عملية التنظيف الدورية للأرصفة أثناء وفور الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ لإزالة الملح، و الالتزام باستخدام سيور ناقلة للشحن مع التأكد من صلاحيتها وعدم تسريبها للملح اثناء الشحن.

وأكدت هيئة الميناء ضرورة تنظيف السيارات بعد التفريغ للبدء في اعمال الشحن داخل المشغل لمنع تناثر البضائع على الطرق، والتأكد من عدم وجود بعض من البضائع على أرضية الرصيف أو بالماء أو على الفنادر.

وكانت قد تداولت هيئة ميناء الإسكندرية خلال العام الماضي 2022 قرابة 780 ألف طن من الملح، بينما كانت خلال العام قبل الماضي 2021 نحو 450 ألف طن.